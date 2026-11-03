{"_id":"6aea0710b097db415c074160","slug":"sachin-tendulkar-advises-caution-over-vaibhav-sooryavanshi-s-vice-captaincy-at-15-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'पहले रेड बॉल में खुद को साबित करो': दलीप ट्रॉफी में वैभव को उपकप्तान बनाने पर सचिन ने किया आगाह; क्या कहा?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को कम उम्र में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर अपनी राय रखी है। सचिन का मानना है कि महज 15 साल की उम्र में सूर्यवंशी को उपकप्तान जैसी जिम्मेदारी देना जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी को पहले रेड बॉल क्रिकेट में ज्यादा मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए और उसे धीरे-धीरे आगे बढ़ने देना चाहिए।

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क्या बोले सचिन?

दरअसल, मंगलवार को रेडिट पर आयोजित सवाल-जवाब सत्र के दौरान सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपे जाने को वह किस नजरिए से देखते हैं? इस पर सचिन ने जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि दलीप ट्रॉफी में उसे उपकप्तान बनाना अभी जल्दबाजी है। हमें उसे रेड बॉल क्रिकेट में और मैच खेलने देने चाहिए और एक-एक कदम आगे बढ़ना चाहिए।'

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दलीप ट्रॉफी में उपकप्तान बनाए गए हैं वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन के दम पर वह तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा और भविष्य की बड़ी प्रतिभा माना जा रहा है। इस साल उन्हें ईस्ट जोन की टीम में शामिल करने के साथ दलीप ट्रॉफी के लिए उपकप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। हालांकि, सचिन का मानना है कि इतनी कम उम्र में नेतृत्व की जिम्मेदारी देने के बजाय उनके खेल को निखारने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।

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जो रूट को लेकर भी सचिन ने कही बड़ी बात

रेडिट पर बातचीत के दौरान सचिन तेंदुलकर से मौजूदा समय के उनके पसंदीदा गैर-भारतीय बल्लेबाजों के बारे में भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने हैरी ब्रूक, जो रूट और स्टीव स्मिथ का नाम लिया। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि जो रूट उनके टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं और रूट ने कहा है कि सचिन के साथ इस चर्चा में शामिल होना ही उनके लिए बड़ी बात है, तो सचिन ने इंग्लैंड के बल्लेबाज की जमकर तारीफ की। सचिन ने कहा, 'मैंने हमेशा उन्हें बहुत ऊंचे स्तर का बल्लेबाज माना है। उनके पहले टेस्ट मैच में ही मुझे यह साफ दिखाई दे गया था कि वह बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं।'

टीम इंडिया में मौके का इंतजार कर रहे हैं वैभव

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए लगातार मौके का इंतजार करना पड़ रहा है। टीम के शीर्ष क्रम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में चुनौती मिल रही है। दोनों बल्लेबाजों ने इस साल टी20 विश्व कप में भारत को खिताब बचाने में अहम योगदान दिया था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के साथ अनुभवी और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बनाए रखने की चुनौती भी है।