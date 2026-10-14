पाकिस्तानी खिलाड़ियों वाली टीम में शिखर धवन का नाम किसने डाला?: गब्बर भड़के, आयोजकों के खिलाफ उठाएंगे बड़ा कदम

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप के आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम देखकर धवन ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजकों ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना नाम का इस्तेमाल किया है। धवन ने मीडिया और प्रशंसकों से इस टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी को लेकर आ रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा नहीं करने की अपील की।

बिना अनुमति नाम इस्तेमाल करने का आरोप धवन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस मामले में उचित कानूनी कदम उठाएगी। धवन ने लिखा, 'मैंने देखा कि वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में मेरा नाम शामिल किया गया है। आयोजकों ने मेरी जानकारी या अनुमति के बिना मेरे नाम का इस्तेमाल किया है। मेरी टीम इस मामले को सुलझाने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। मैं मीडिया और अपने प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी अनधिकृत घोषणा की खबर न दें और न ही उस पर भरोसा करें। आपके लगातार प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धवन को एशिया वॉरियर्स की ओर से खेलने वाला बताया गया था। इस टीम में पाकिस्तान के भी कई क्रिकेटरों के नाम शामिल हैं। हालांकि, धवन ने टूर्नामेंट से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। धवन अकेले भारतीय खिलाड़ी नहीं थे, जिनका नाम एशिया वॉरियर्स की टीम में शामिल बताया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल शर्मा, गुरकीरत सिंह मान और अभिमन्यु मिथुन के नाम भी इस टीम की सूची में थे। एशिया वॉरियर्स की 24 सदस्यीय टीम में पाकिस्तान के सोहेल तनवीर, इफ्तिखार अहमद और मुहम्मद इमरान खान समेत कई खिलाड़ियों के नाम भी शामिल बताए गए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर साधा था निशाना

धवन का नाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों वाली टीम में शामिल किए जाने की खबर सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई। साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिखा था, 'भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। भारत माता की जय।' एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया।' फिलहाल, धवन के बयान के मुताबिक, इस टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी की घोषणा अधिकृत नहीं थी और उनकी टीम आयोजकों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रही है।