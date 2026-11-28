विज्ञापन





क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के पहली पारी में बनाए गए 356 रन के जवाब में छह विकेट पर 116 रन बना लिए थे। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है। स्टंप्स के समय ध्रुव जुरेल सात रन बनाकर नाबाद थे। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन आकाश दीप बल्लेबाजी के लिए जुरेल का साथ देने उतरेंगे।

विज्ञापन

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग और बल्लेबाजी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भारतीय खिलाड़ियों के कैच छोड़ने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लगातार कैच छोड़ने के कारण भारत ने कई अहम मौके गंवा दिए हैं। इसका असर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर भी पड़ सकता है।