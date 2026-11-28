कैच छोड़ने से मुश्किल में भारत!: WTC फाइनल की उम्मीदों को लग सकता है झटका; कार्तिक ने फील्डिंग पर दागे सवाल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 28 Nov 2026 03:35 PM IST
सार
दिनेश कार्तिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग और कैच छोड़ने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत की खराब कैचिंग के कारण टीम ने कई अहम मौके गंवाए हैं, जिससे डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। दूसरे दिन भारत ने छह विकेट पर 116 रन बनाए और वह न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है।
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विस्तार
न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग और बल्लेबाजी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भारतीय खिलाड़ियों के कैच छोड़ने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लगातार कैच छोड़ने के कारण भारत ने कई अहम मौके गंवा दिए हैं। इसका असर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर भी पड़ सकता है।
क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के पहली पारी में बनाए गए 356 रन के जवाब में छह विकेट पर 116 रन बना लिए थे। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है। स्टंप्स के समय ध्रुव जुरेल सात रन बनाकर नाबाद थे। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन आकाश दीप बल्लेबाजी के लिए जुरेल का साथ देने उतरेंगे।
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क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के पहली पारी में बनाए गए 356 रन के जवाब में छह विकेट पर 116 रन बना लिए थे। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है। स्टंप्स के समय ध्रुव जुरेल सात रन बनाकर नाबाद थे। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन आकाश दीप बल्लेबाजी के लिए जुरेल का साथ देने उतरेंगे।
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भारत की खराब फील्डिंग पर भड़के दिनेश कार्तिक
दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम की कैचिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में भारत इस समय आठवें स्थान पर है। ऐसे में टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना मुश्किल होता जा रहा है।कार्तिक ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में कहा, 'भारतीय टीम की कैचिंग को क्या हो गया है? 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में भारत अभी आठवें स्थान पर है। हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर आप आठवें स्थान पर हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे कैच छोड़े हैं और कई अहम मौके गंवाए हैं। ऐसे में फाइनल तक पहुंचने की संभावना लगभग नामुमकिन हो जाती है।'
दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम की कैचिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में भारत इस समय आठवें स्थान पर है। ऐसे में टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना मुश्किल होता जा रहा है।कार्तिक ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में कहा, 'भारतीय टीम की कैचिंग को क्या हो गया है? 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में भारत अभी आठवें स्थान पर है। हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर आप आठवें स्थान पर हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे कैच छोड़े हैं और कई अहम मौके गंवाए हैं। ऐसे में फाइनल तक पहुंचने की संभावना लगभग नामुमकिन हो जाती है।'
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कैच छोड़ने का भारत को भुगतना पड़ा खामियाजा
- भारतीय टीम की खराब फील्डिंग का फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। पहले दिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम जब 29 रन पर थे, तब भारत ने उनका कैच छोड़ दिया। इसके बाद लैथम ने 59 रन की पारी खेली।
- वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल को भी 49 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला। गली में उनका कैच छूटा, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और 89 रन बनाकर न्यूजीलैंड की पहली पारी के सबसे बड़े स्कोरर रहे।
- तेज गेंदबाज आकाश दीप को खराब फील्डिंग का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उनकी गेंदों पर तीन कैच छोड़े गए। हालांकि, उन्होंने मैट हेनरी को कैच आउट कराकर अपना पांच विकेट का हॉल पूरा किया।
- कार्तिक ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए करीबी क्षेत्ररक्षकों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। वे आधे मौकों को भी कैच में बदलते हैं और टीम के लिए अतिरिक्त अवसर बनाते हैं। लेकिन भारतीय टीम इसके उलट आसान कैच भी छोड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है।
भारत पर फॉलोऑन का खतरा
- कार्तिक ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर भी चिंता जताई। उनका मानना है कि भारत के सामने फॉलोऑन बचाने की चुनौती है। पहली पारी में टीम के सिर्फ चार विकेट बाकी हैं और वह न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है।
- उन्होंने कहा, 'भारत इस टेस्ट में काफी पीछे है। हमारे पास सिर्फ चार विकेट बचे हैं और 240 रन का अंतर है। ऐसे में न्यूजीलैंड के पास भारत को फॉलोऑन देने का अच्छा मौका है। हमने खुद को मुश्किल स्थिति में डाल लिया है।'
- कार्तिक के मुताबिक, भारतीय टीम को तीसरे दिन के पहले सत्र में संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी और न्यूजीलैंड की बढ़त को कम से कम 150 रन तक लाने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए मैच में वापसी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।
पंत के आक्रामक अंदाज के समर्थन में उतरे कार्तिक
- भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने के तरीके पर भी कार्तिक ने सवाल उठाए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सीम मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल से भारतीय शीर्ष क्रम को परेशान किया। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने गैरजरूरी शॉट खेलकर भी अपने विकेट गंवाए।
- ऋषभ पंत जैकब डफी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद को सही तरीके से नहीं खेल सके और पॉइंट पर कैच दे बैठे। वहीं, केएल राहुल ने भी ड्राइव खेलने के प्रयास में पॉइंट पर अपना विकेट गंवा दिया।
- कार्तिक ने माना कि भारतीय बल्लेबाजों के कई शॉट पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऋषभ पंत के आक्रामक अंदाज का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंत टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर सफल रहे हैं। उनके अंदर बड़े शॉट खेलने का साहस और आत्मविश्वास है।
- कार्तिक ने कहा कि पंत के खेलने के तरीके पर बहस हो सकती है, लेकिन उनके मुताबिक इस मैच में भारत की सबसे बड़ी समस्या खराब बल्लेबाजी से ज्यादा कैच छोड़ना रही। टीम ने जरूरत से ज्यादा मौके गंवाए और अब उसे इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है।