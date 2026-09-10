47 साल के इस गेंदबाज ने रचा इतिहास: करियर बेस्ट प्रदर्शन से तोड़ा 46 साल पुराना रिकॉर्ड; जानें कौन है वो बॉलर

47 साल 166 दिन की उम्र में विश्व रिकॉर्ड

इमरान ताहिर ने यह उपलब्धि 47 साल और 166 दिन की उम्र में हासिल की। उन्होंने कुक आइलैंड्स के टोमाकुंटे रितावा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2022 में फिजी के खिलाफ 46 साल और 299 दिन की उम्र में पांच विकेट लिए थे। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक उम्र में टी20 क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों की शीर्ष-10 सूची में ताहिर का नाम चार बार शामिल है। उन्होंने 2025 में भी गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए 46 साल और 148 दिन की उम्र में पांच विकेट लिए थे और उस समय वह इस सूची में दूसरे स्थान पर थे। अब उन्होंने खुद उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।



प्रोविडेंस में खेले गए मुकाबले में ताहिर ने शुरुआत से ही सेंट लूसिया किंग्स के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर पांच विकेट झटके। यह उनके टी20 करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। ताहिर ने काइल मेयर्स, रोस्टन चेज, मैककेनी क्लार्क, मैथ्यू फोर्ड और जोशुआ बिशप को अपना शिकार बनाया। उनके शानदार स्पेल की बदौलत सेंट लूसिया किंग्स की टीम सिर्फ 119 रन पर सिमट गई। ताहिर का यह टी20 क्रिकेट में छठा पांच विकेट हॉल है। इसके साथ ही वह पुरुष टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे सिर्फ डेविड वीज हैं, जिनके नाम सात बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है।