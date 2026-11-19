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बैनक्रॉफ्ट ने अपने बयान में माना कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती जांच के दौरान जरूरी जानकारी छिपाई थी और कहा कि प्लान की जानकारी तीन से ज्यादा खिलाड़ियों को थी। उन्होंने 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' के लिए एक कॉलम में यह खुलासा किया कि कमिंस द्वारा उस्मान ख्वाजा के इस दावे को सबके सामने खारिज करने के बाद कि पूरी टीम को बॉल-टैम्परिंग प्लान के बारे में पता था, उन्हें धोखा दिया गया और उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया।नासिर हुसैन ने बैनक्रॉफ्ट के बयान के बाद पैट कमिंस द्वारा ख्वाजा के दावों को खारिज करने पर सवाल उठाया। हुसैन ने स्काई स्पोर्ट्स के हवाले से कहा, 'जब उनसे सीधे सवाल पूछा गया- क्या आपको किसी बॉल-टैम्परिंग के बारे में पता था?' तो कमिंस ने कहा- नहीं।' नासिर ने कहा, 'वह शब्दों के पीछे छिप सकते थे और इस बात पर कि क्या उन्हें पता था कि उस खास दिन या उस खास सेशन में मैदान पर सैंडपेपर ले जाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा।'पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा के इस दावे को कि बॉल-टैम्परिंग के बारे में सभी को पता था, बकवास करार दिया था। हुसैन ने बैनक्रॉफ्ट द्वारा बताई गई उस टीम मीटिंग के बारे में भी बताया, जिसके दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम की मीडिया मैनेजर केट हचिसन कथित तौर पर इसलिए बाहर चली गईं क्योंकि वह चर्चा की जा रही बातों से खुश नहीं थीं।उन्होंने कहा, 'अगर आप बैनक्रॉफ्ट का द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन आर्टिकल पढ़ें, तो वह कहते हैं कि मीडिया मैनेजर इसलिए बाहर चली गईं क्योंकि वह टीम मीटिंग में जिन बातों पर चर्चा हो रही थी, उनसे बहुत खुश नहीं थीं। मीडिया मैनेजर को कैसे पता चल सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बॉलिंग यूनिट को नहीं पता? यह पहली बार होगा जब किसी बॉलिंग यूनिट को यह नहीं पता कि क्रिकेट बॉल के साथ क्या हो रहा है।'हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया के इस मामले से निपटने के तरीके की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को नतीजे भुगतने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि बाकी टीम आगे बढ़ गई। इस मामले में स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को दोषी माना गया था। स्मिथ और वॉर्नर पर 12-12 महीने का प्रतिबंध लगा था, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगाया गया था।हुसैन ने कहा कि टीम का इन तीनों पर इल्जाम लगाने का फैसला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से जुड़े मूल्यों के खिलाफ था। यह बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलियाई नहीं है कि आपके तीन टीममेट्स हों और आप उन्हें ऐसे ही लटकाकर छोड़ दें। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस स्कैंडल से जुड़े बड़े मुद्दों पर बात किए बिना इस घटना से कैसे आगे बढ़ गई और पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन में जो हुआ, उसके लिए तीन लोगों को जिम्मेदारी लेने दी।