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लूज शॉट खेलकर बोल्ड हुए टॉम लाथम विज्ञापन

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के सातवें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। टॉम लाथम ने इस गेंद को छोड़ने के बजाय बेहद ढीले अंदाज में खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। आउट होने के बाद लाथम बेहद निराश नजर आए, क्योंकि वह जानते थे कि जिस गेंद पर वह आउट हुए, उसे आसानी से छोड़ा जा सकता था। लाथम 15 गेंदों में एक चौके की मदद से महज आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे। लाथम के बाद बुमराह ने हेनरी निकोल्स को भी पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के सातवें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। टॉम लाथम ने इस गेंद को छोड़ने के बजाय बेहद ढीले अंदाज में खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। आउट होने के बाद लाथम बेहद निराश नजर आए, क्योंकि वह जानते थे कि जिस गेंद पर वह आउट हुए, उसे आसानी से छोड़ा जा सकता था। लाथम 15 गेंदों में एक चौके की मदद से महज आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे। लाथम के बाद बुमराह ने हेनरी निकोल्स को भी पवेलियन भेजा।

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भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की दूसरी पारी में एक बड़ी राहत की सांस ली है। बुमराह ने कीवी कप्तान टॉम लाथम को आउट कर अपने टेस्ट करियर के सबसे लंबे विकेट सूखे को खत्म कर दिया। लगभग 50 ओवरों के लंबे इंतजार और 292 गेंदें फेंकने के बाद बुमराह की झोली में यह बहुमूल्य विकेट गिरा, जिससे भारतीय टीम को मैच में अहम शुरुआती सफलता मिली।