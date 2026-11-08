पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बड़े बदलाव: आमिर लौटे; किन तीन खिलाड़ियों को श्रीलंका से सीरीज में मिला पहला मौका?

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श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 16 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आमिर जमाल की वापसी कराई है, जबकि तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी है। इनमें बल्लेबाज मोहम्मद तैयब आरिफ और तेज गेंदबाज अली शब्बीर और साकिब खान शामिल हैं। सीरीज का पहला मुकाबला नौ नवंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। खास बात यह है कि मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं मिली है। विज्ञापन

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तीन नए खिलाड़ियों को मिला पहला मौका

पाकिस्तान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीन खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में शामिल किया है। 19 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद तैयब आरिफ ने किंग्समेन एकेडमी के लिए सात मैचों में 66.09 की औसत से 727 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन शतक भी लगाए।



वहीं, 19 वर्षीय तेज गेंदबाज अली शब्बीर ने आठ प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 22 विकेट लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच में भी उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे। तीसरे नए खिलाड़ी साकिब खान ने कायदे आजम ट्रॉफी 2025-26 में कराची ब्लूज के लिए नौ मैचों में 20.60 की औसत से 47 विकेट झटके। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देकर सात विकेट रहा।

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आमिर जमाल और सलमान आगा की वापसी

आमिर जमाल ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में वापसी की है। उन्होंने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 के फाइनल में 32 रन देकर सात विकेट लेने के साथ 55 रन की पारी भी खेली थी। उनके प्रदर्शन की बदौलत मार्कहोर आईटी सॉल्यूशंस ने खिताब जीता था। उन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी में लाहौर व्हाइट्स की कप्तानी करते हुए भी तीन विकेट लिए और 74 व 23 रन बनाए। सलमान अली आगा की भी टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड दौरे के दौरान पाकिस्तान ने उन्हें सात अन्य खिलाड़ियों के साथ स्वदेश भेज दिया था। वहीं, मूल 14 सदस्यीय टीम में शामिल अली उस्मान और अब्दुल्ला फजल को रिलीज कर दिया गया है।

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मोहम्मद अब्बास संभालेंगे गेंदबाजी की कमान

36 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। उनके नाम 110 से ज्यादा टेस्ट विकेट हैं। अब्बास ने टीम के अभ्यास सत्र के दौरान कहा, 'इस टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं। क्रिकेट बोर्ड और टीम प्रबंधन ने फैसला किया है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। यह उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य के लिए टीम में जगह पक्की करने का बड़ा अवसर है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अच्छी फॉर्म में हूं। इसे जारी रखने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में मुझे एक बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है और मैं यहां भी अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की कोशिश करूंगा।'

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट खेलेगा पाकिस्तान

श्रीलंका की टीम कुसल मेंडिस की कप्तानी में पाकिस्तान पहुंची है। दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा, प्रभात जयसूर्या और पथुम निसांका जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं। दोनों मुकाबले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 59 टेस्ट खेले गए हैं। इनमें पाकिस्तान ने 23 और श्रीलंका ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि 19 मैच ड्रॉ रहे हैं। सीरीज का दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।



श्रीलंका सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अली शब्बीर, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी घोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद तैयब आरिफ, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, साकिब खान और सऊद शकील।

