Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players

पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बड़े बदलाव: आमिर लौटे; किन तीन खिलाड़ियों को श्रीलंका से सीरीज में मिला पहला मौका?

Sun, 08 Nov 2026 11:07 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 08 Nov 2026 11:07 AM IST
सार

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित की है। आमिर जमाल और सलमान अली आगा की वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद तैयब आरिफ, अली शब्बीर और साकिब खान को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है। मोहम्मद रिजवान टीम से बाहर हैं। पहला टेस्ट नौ नवंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा।

विज्ञापन
Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players
पाकिस्तान टीम - फोटो : Twitter

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 16 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आमिर जमाल की वापसी कराई है, जबकि तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी है। इनमें बल्लेबाज मोहम्मद तैयब आरिफ और तेज गेंदबाज अली शब्बीर और साकिब खान शामिल हैं। सीरीज का पहला मुकाबला नौ नवंबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। खास बात यह है कि मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं मिली है।

विज्ञापन
Trending Videos

Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players
समीर मिन्हास - फोटो : X
तीन नए खिलाड़ियों को मिला पहला मौका
पाकिस्तान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीन खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में शामिल किया है। 19 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद तैयब आरिफ ने किंग्समेन एकेडमी के लिए सात मैचों में 66.09 की औसत से 727 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन शतक भी लगाए।

वहीं, 19 वर्षीय तेज गेंदबाज अली शब्बीर ने आठ प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 22 विकेट लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच में भी उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे। तीसरे नए खिलाड़ी साकिब खान ने कायदे आजम ट्रॉफी 2025-26 में कराची ब्लूज के लिए नौ मैचों में 20.60 की औसत से 47 विकेट झटके। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देकर सात विकेट रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players
सलमान आगा - फोटो : IANS
आमिर जमाल और सलमान आगा की वापसी
आमिर जमाल ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में वापसी की है। उन्होंने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 के फाइनल में 32 रन देकर सात विकेट लेने के साथ 55 रन की पारी भी खेली थी। उनके प्रदर्शन की बदौलत मार्कहोर आईटी सॉल्यूशंस ने खिताब जीता था। उन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी में लाहौर व्हाइट्स की कप्तानी करते हुए भी तीन विकेट लिए और 74 व 23 रन बनाए। सलमान अली आगा की भी टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड दौरे के दौरान पाकिस्तान ने उन्हें सात अन्य खिलाड़ियों के साथ स्वदेश भेज दिया था। वहीं, मूल 14 सदस्यीय टीम में शामिल अली उस्मान और अब्दुल्ला फजल को रिलीज कर दिया गया है।
विज्ञापन

Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players
मोहम्मद अब्बास - फोटो : x
मोहम्मद अब्बास संभालेंगे गेंदबाजी की कमान
36 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे। उनके नाम 110 से ज्यादा टेस्ट विकेट हैं। अब्बास ने टीम के अभ्यास सत्र के दौरान कहा, 'इस टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं। क्रिकेट बोर्ड और टीम प्रबंधन ने फैसला किया है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। यह उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य के लिए टीम में जगह पक्की करने का बड़ा अवसर है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अच्छी फॉर्म में हूं। इसे जारी रखने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में मुझे एक बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है और मैं यहां भी अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की कोशिश करूंगा।'

Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players
पाकिस्तान टीम - फोटो : ANI
श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट खेलेगा पाकिस्तान
श्रीलंका की टीम कुसल मेंडिस की कप्तानी में पाकिस्तान पहुंची है। दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा, प्रभात जयसूर्या और पथुम निसांका जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं। दोनों मुकाबले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 59 टेस्ट खेले गए हैं। इनमें पाकिस्तान ने 23 और श्रीलंका ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि 19 मैच ड्रॉ रहे हैं। सीरीज का दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।

श्रीलंका सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अली शब्बीर, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी घोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद तैयब आरिफ, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, साकिब खान और सऊद शकील।
 

Pakistan team announced for Sri Lanka Test Series; Recall Aamer Jamal, Name Three Uncapped Players
कुसल मेंडिस - फोटो : Twitter
सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम: पसिंदु सूरियाबंदर, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, सोनल दिनूषा, केशरा नुवांथा, मिलान प्रियानाथ रत्नायके, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), लाहिरू उदारा (विकेटकीपर), प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका और ईशान मलिंगा।

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

मैच

तारीख

स्थान

समय (भारतीय समय)

पहला टेस्ट

9-13 नवंबर 2026

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

सुबह 10:00 बजे

दूसरा टेस्ट

17-21 नवंबर 2026

गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

सुबह 10:00 बजे
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed