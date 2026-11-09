बॉल टेम्परिंग: 'लोगों को किताबें बेचनी हैं', सैंडपेपर विवाद पर ख्वाजा को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी

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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 के चर्चित सैंडपेपर विवाद को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की घटना के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानकारी थी। उनके इस दावे पर अब ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज निक मैडिन्सन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ख्वाजा पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों को अपनी किताबें बेचनी हैं। विज्ञापन

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ख्वाजा ने किताब में किया पुराना दावा

2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम सैंडपेपर विवाद में घिर गई थी। गेंद से छेड़छाड़ के मामले में स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर लंबा प्रतिबंध लगाया गया था। इस घटना ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब अपनी किताब 'सब्र' में ख्वाजा ने इस मामले को फिर उठाया है। उनका कहना है कि उन्हें लगा था कि अब तक इस घटना का पूरा सच सामने आ चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी किताब में इस बारे में लिखने का फैसला किया।

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'क्रिसमस का समय है और लोगों को किताबें बेचनी हैं'

मैडिन्सन से जब ख्वाजा के दावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस विवाद को दोबारा उठाने पर निराशा जताई। न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच शेफील्ड शील्ड मुकाबले से पहले उन्होंने कहा, 'यह निराशाजनक है कि यह मामला बार-बार सामने आता रहता है। लेकिन यह साल का वही समय है, है ना? क्रिसमस आने वाला है और लोगों को किताबें बेचनी हैं, इसलिए ऐसी बातें सामने आती हैं।'



मैडिन्सन का मानना है कि इस विवाद को फिर से चर्चा में लाने से स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इन तीन खिलाड़ियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस मामले को दोबारा याद करना उनके लिए बिल्कुल मददगार नहीं है। खासकर पिछले एक महीने में, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शानदार सीरीज खेली है।' उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हालिया दौरे के दौरान दर्शकों का रवैया शायद उतना आक्रामक नहीं था, जितनी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि, खिलाड़ियों को आज भी एयरपोर्ट और आम लोगों के बीच इस विवाद को लेकर टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।

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