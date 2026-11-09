ऑस्ट्रेलिया ने लाबुशेन को टीम से किया बाहर: 49 पारियों से नहीं लगा पाए शतक; अब किसे मिलेगा तीसरे नंबर पर मौका?

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ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के लिए मार्नस लाबुशेन को टीम से बाहर करने का फैसला किया है। मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने सोमवार (नौ नवंबर) को इसकी पुष्टि की। उन्होंने साफ किया कि 32 वर्षीय बल्लेबाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ चारों टेस्ट मैचों के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। लाबुशेन की जगह अब तीसरे नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा, इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। विज्ञापन

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बेली बोले- लाबुशेन को चयन के लिए नहीं करेंगे शामिल

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि लाबुशेन को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'फिलहाल हम निश्चित रूप से पहले टेस्ट के लिए मार्नस के चयन पर विचार नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी ऐसा ही रहेगा।' बेली ने आगे कहा, 'उनकी टीम में जगह को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। मुझे लगता है कि इससे उन्हें थोड़ा समय मिलेगा और शेफील्ड शील्ड क्रिकेट के अगले दौर से पहले इस चर्चा पर विराम लगेगा।' पहले टेस्ट के लिए टीम का एलान शेफील्ड शील्ड के अगले दौर के मुकाबलों के बाद किया जाएगा। चयनकर्ताओं के मुताबिक, अंतिम टीम में 14 खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं।

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49 पारियों से नहीं लगाया है टेस्ट शतक

लाबुशेन को खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर होना पड़ा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर छह पारियों में शून्य, चार, 14, 39, 37 और 37 रन बनाए थे। वह 2023 की एशेज सीरीज के बाद से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा सके हैं। इस दौरान उनकी शतक के बिना पारियों की संख्या 49 हो गई है।



पिछले एशेज सीजन में वापसी के बाद से उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 23.66 की औसत से रन बनाए हैं। 16 पारियों में वह सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं। यह उस बल्लेबाज के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट है, जिसने अपने शुरुआती 33 टेस्ट मैचों में 59.43 की औसत से 10 शतक लगाए थे। एक समय लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-एक बल्लेबाज भी रह चुके हैं।

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