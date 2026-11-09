चोटों से परेशान न्यूजीलैंड: कौन हुआ सीरीज से बाहर? चोटिल ब्लेयर टिकनर की जगह इस गेंदबाज को टीम में किया शामिल

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भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटों से जूझ रही न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे मुकाबले से पहले एक और बदलाव किया है। तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को ब्लेयर टिकनर के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। इसके अलावा तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन चोट के कारण चौथे और पांचवें वनडे से बाहर हो गए हैं। विज्ञापन

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टिकनर को सात दिन तक करना होगा इंतजार

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि टिकनर को भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के दौरान गेंद लगी थी। हालांकि, जांच में उन्हें कन्कशन (सिर में चोट के कारण होने वाली परेशानी) नहीं पाया गया। इसके बावजूद उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में मैट फिशर को शामिल किया गया था।



आईसीसी के अनिवार्य नियम के मुताबिक, कन्कशन के कारण मैच में रिप्लेस किए गए खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी से पहले मैच की तारीख से सात दिन का विश्राम करना होगा। ऐसे में टिकनर इस अवधि के पूरा होने से पहले नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह क्लार्क को टीम में कवर के तौर पर बुलाया गया है।

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फर्ग्यूसन चौथे और पांचवें वनडे से बाहर

न्यूजीलैंड को लोकी फर्ग्यूसन के रूप में भी झटका लगा है। वह टी20 सीरीज के दौरान दाएं पैर की पिंडली में हल्के खिंचाव का शिकार हुए थे। वह इससे पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पुष्टि की है कि फर्ग्यूसन चौथे और पांचवें वनडे में नहीं खेलेंगे।



मैट हेनरी की चौथे वनडे में वापसी का लक्ष्य

तेज गेंदबाज मैट हेनरी को भी अपनी वापसी के लिए इंतजार करना होगा। ऑकलैंड में डेवोन कॉनवे से टकराने के बाद उन्हें शुरुआती जांच में कन्कशन नहीं पाया गया था। हालांकि, वेलिंगटन में दोबारा जांच के बाद उन्हें चौथे वनडे तक वापसी का लक्ष्य रखने की सलाह दी गई है। हेनरी और काइल जेमीसन को तीसरे वनडे के बाद टेस्ट टीम के शिविर से जुड़ना था, लेकिन अब दोनों चौथे वनडे के लिए भी न्यूजीलैंड की टीम के साथ रहेंगे। चौथे और पांचवें वनडे के दौरान टीम में दो और खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा।

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