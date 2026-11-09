क्या गुजरात को मिलेगा नया फिनिशर?: 3.8 करोड़ के इस बल्लेबाज पर शुभमन की नजर; फिर शाहरुख-तेवतिया का क्या होगा?

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आईपीएल 2027 से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली यानी ट्रेड विंडो में हलचल तेज है। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में जाने की खबरों के बीच अब एक और भारतीय खिलाड़ी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। आशुतोष ने आईपीएल करियर में 168.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। विज्ञापन

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गुजरात ने दिल्ली से किया था संपर्क

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात टाइटंस ने कुछ महीने पहले दिल्ली कैपिटल्स से आशुतोष शर्मा को ट्रेड करने के बारे में पूछताछ की थी। हालांकि, उस समय दिल्ली की ओर से कोई तत्काल जवाब नहीं मिला था। अब दिल्ली कैपिटल्स में सौरव गांगुली की अगुआई में नए सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति हुई है। ऐसे में फ्रेंचाइजी एक बार फिर आशुतोष के ट्रेड को लेकर विचार कर सकती है।



28 वर्षीय आशुतोष को दिल्ली ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में 3.8 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह अब तक तीन आईपीएल सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके हैं। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ उनका 31 गेंद में नाबाद 66 रन का प्रदर्शन यादगार रहा था।

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लखनऊ सुपर जाएंट्स भी दौड़ में

रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ सुपर जाएंट्स भी आशुतोष को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखा सकती है। आशुतोष के बदले दिल्ली को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत हो सकती है, जो तेज गेंदबाजी के विकल्प उपलब्ध करा सके। गुजरात और लखनऊ दोनों के पास इस तरह के गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं। इसलिए ये दोनों टीमें संभावित ट्रेड के दावेदार मानी जा रही हैं।

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अशोक शर्मा को भी ट्रेड में शामिल कर सकती है गुजरात

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गुजरात टाइटंस ने एक अन्य फ्रेंचाइजी से फिनिशर के लिए संपर्क किया था। इस बातचीत में गुजरात 24 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को ट्रेड का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थी। अशोक ने आईपीएल 2026 में 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज गेंद फेंकी थी। हालांकि, सीजन के दूसरे हाफ में उन्हें गुजरात की प्लेइंग इलेवन में जगह गंवानी पड़ी थी।