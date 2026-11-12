{"_id":"6af5af138c98650ac4089886","slug":"india-vs-new-zealand-4th-odi-2026-tauranga-weather-forecast-bay-oval-international-stadium-pitch-report-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: चौथे वनडे में बारिश की कितनी संभावना? जानें माउंट मोंगानुई में कैसा रहेगा मौसम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन नियमित कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कमान संभालने वाले श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले चौथे वनडे में इस प्रारूप में कप्तानी के अपने पदार्पण पर विशेष छाप छोड़ना चाहेंगे। इस दौरान भारतीय टीम की निगाह सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। भारत पांच मैचों की सीरीज में अभी 2-0 से आगे है और टीम में कुछ बदलाव के बावजूद वह जीत का प्रबल दावेदार है। तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद अब न्यूजीलैंड के पास केवल सीरीज बराबर करने का मौका है और वह इसके लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा।

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न्यूजीलैंड के लिए क्यों अहम है मैच?

गिल 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज की तैयारी के लिए टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जो पहले दो मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। शॉर्ट पिच गेंदों के सामने उनकी कमजोरी खुलकर उजागर हो गई हैं। न्यूजीलैंड अपनी घरेलू धरती पर भारत से सात साल पहले वनडे सीरीज में हारा था और उसे इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए बाकी बचे दोनों मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

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कैसा रहेगा मौसम

ऑकलैंड और हैमिल्टन की सीम-फ्रेंडली पिचों के बाद अब माउंट मोंगानुई में मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है, जिससे हमें बिना किसी बाधा के पूरे मैच देखने को मिलेंगे और पिच भी बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल होंगी। शुरुआती मैचों में पिच की मुश्किल परिस्थितियों के बाद बल्लेबाजों को एक बार फिर से पारंपरिक वनडे बल्लेबाजी शैली में लौटना होगा।

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कब और कहां होगा मुकाबला? मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे

भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे तारीख: शुक्रवार, 13 नवंबर

शुक्रवार, 13 नवंबर स्थान: बे ओवल, माउंट मोंगानुई

बे ओवल, माउंट मोंगानुई टॉस का समय: सुबह 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

सुबह 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार) मैच शुरू होने का समय: सुबह 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)