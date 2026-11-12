प्लेइंग-11 में होंगे कितने बदलाव: गिल की जगह किसे मिलेगा मौका, ऋतुराज भी होंगे शामिल? सिराज की वापसी संभव

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विज्ञापन न्यूजीलैंड को अपने घर में लगभग सात साल पहले भारत के खिलाफ एक वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने हालांकि, शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली है और वो एक मैच जीतते ही सीरीज अपने नाम कर लेगा। माउंट मोंगानुई में होने वाले दोनों मैच जीतकर न्यूजीलैंड इस सीरीज को ड्रॉ करा सकता है और अपनी घरेलू अजेय बढ़त को बचाए रख सकता है।

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कैसी हो सकती है पिच?

ऑकलैंड और हैमिल्टन की सीम-फ्रेंडली पिचों के बाद अब माउंट मोंगानुई में मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है, जिससे हमें बिना किसी बाधा के पूरे मैच देखने को मिलेंगे और पिचें भी बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल होंगी। शुरुआती मैचों में पिच की मुश्किल परिस्थितियों के बाद बल्लेबाजों को एक बार फिर से पारंपरिक वनडे बल्लेबाजी शैली में लौटना होगा।

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क्यों होगा बदलाव

सीरीज के इस रोमांचक अंत के बीच, मौजूदा व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के चलते दोनों टीमों को टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए अपने वनडे स्क्वाड में कुछ बदलाव करने पड़े हैं। भारत ने अपने कप्तान शुभमन गिल, शानदार तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज, केएल राहुल और आधे कोचिंग स्टाफ को वनडे सीरीज के तुरंत बाद शुरू होने वाले टेस्ट कैंप के लिए भेज दिया है। यही स्थिति न्यूजीलैंड की भी है, जिन्होंने अपने टेस्ट कप्तान टॉम लाथम और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के साथ आधे कोचिंग स्टाफ को टेस्ट कैंप से जुड़ने के लिए भेज दिया है। ऐसे में यह तय है कि दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में बदलाव होंगे।

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बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी क्रम तक में होगा परिवर्तन!

गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं। इन खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिलना तय है। यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कौन करता है। भारत के पास ईशान किशन और गायकवाड़ के रूप में दो विकल्प हैं। गायकवाड़ ने अपनी पिछली पांच वनडे पारियों में मध्य क्रम में बल्लेबाजी की है।

कौन करेगा ओपनिंग?

ईशान पारी की शुरुआत करने के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने चार साल पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में दोहरा शतक लगाया था। राहुल की अनुपस्थिति में उन्हें विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अगर गायकवाड़ मध्य क्रम में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं, तो वह इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी पिछली चार वनडे पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक बनाया है, जिससे वह एक आदर्श विकल्प बन गए हैं।

कैसा रहेगा गेंदबाजी आक्रमण

गेंदबाजी विभाग में कंबोज की जगह सिराज को मिलने की संभावना है। पिछले तीन महीनों में सिराज का प्रदर्शन खास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले सप्ताह भारत ए की तरफ से खेलते हुए चार विकेट लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। दूसरे वनडे में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 में बने रहेंगे। ऑलराउंडर के तौर पर नमन धीर और अक्षर पटेल शामिल होंगे।