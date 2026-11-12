भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित-विराट और गिल ने आकिब नबी को क्या दी थी सलाह? भारतीय गेंदबाज ने किया खुलासा

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विज्ञापन भारत के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल से उन्हें न्यूजीलैंड में सफेद गेंद से गेंदबाजी करते समय स्विंग के बजाय सीम मूवमेंट पर भरोसा करने की सलाह मिली थी। नबी ने कहा कि रोहित, विराट और गिल का मानना है कि सबसे ऊंचे स्तर के बल्लेबाज हिलती हुई गेंद को संभालने में काफी अच्छे होते हैं।

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न्यूजीलैंड में खेलने के अनुभव पर क्या बोले?

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे से पहले नबी ने कहा, यह न्यूजीलैंड में मेरा पहली बार गेंदबाजी करने का अनुभव है। यहां थोड़ा अलग है। आपको सीम मूवमेंट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि टॉप लेवल के बल्लेबाज स्विंग खेल सकते हैं। यह उनका फीडबैक था। अगर आप स्क्रैम्बल्ड सीम बॉल करते हैं या डेक पर हिट करते हैं, तो यहां ज्यादा विकेट लेने का मौका है।



नबी ने कहा, न्यूजीलैंड के हालात जम्मू और कश्मीर में उनके अपने घर से बहुत अलग नहीं हैं। मुझे लगता है कि मौसम के मामले में भी ऐसा ही है क्योंकि वहां भी मौसम ऐसा ही है। बस बात यह है कि विरोधी टीम थोड़ी अलग है। यह इंटरनेशनल लेवल है, वह डोमेस्टिक लेवल है। बाकी के लिए, आपको एक जैसे विकेट मिलते हैं। घरेलू क्रिकेट के अच्छे स्तर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में मदद की। अगर आपके पास गति है, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपनी स्किल पर भरोसा करता हूं। मैंने वहां अच्छा किया है। यहां, मैं स्किल पर आया हूं। जाहिर है अगर गति है, तो यह एक प्लस फैक्टर है। लेकिन मैं अपनी स्किल पर भरोसा करता हूं। मैंने घरेलू स्तर पर जो अच्छा किया है, वह यहां भी काम आएगा।

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नबी ने कहा, पिच कैसी भी हो, अनुशासन जरूरी है। आप जिस भी विकेट पर हों, आपको अच्छी गेंद डालनी होती है, चाहे वह मददगार सरफेस हो या फ्लैट विकेट। आपका मकसद गेंद को अच्छे एरिया में डालना होता है। उम्मीद है, जब विकेट से फायदा हो, तो आपको उस पर भी बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप उस पर भी रन दे सकते हैं।

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