भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित-विराट और गिल ने आकिब नबी को क्या दी थी सलाह? भारतीय गेंदबाज ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट मोंगानुई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 12 Nov 2026 03:49 PM IST
सार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए आकिब नबी भी टीम में शामिल हैं। नबी ने बताया है कि उन्हें न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंदबाजी के लिए रोहित, विराट और गिल से क्या सलाह मिली थी।
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विस्तार
भारत के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल से उन्हें न्यूजीलैंड में सफेद गेंद से गेंदबाजी करते समय स्विंग के बजाय सीम मूवमेंट पर भरोसा करने की सलाह मिली थी। नबी ने कहा कि रोहित, विराट और गिल का मानना है कि सबसे ऊंचे स्तर के बल्लेबाज हिलती हुई गेंद को संभालने में काफी अच्छे होते हैं।
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न्यूजीलैंड में खेलने के अनुभव पर क्या बोले?
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे से पहले नबी ने कहा, यह न्यूजीलैंड में मेरा पहली बार गेंदबाजी करने का अनुभव है। यहां थोड़ा अलग है। आपको सीम मूवमेंट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि टॉप लेवल के बल्लेबाज स्विंग खेल सकते हैं। यह उनका फीडबैक था। अगर आप स्क्रैम्बल्ड सीम बॉल करते हैं या डेक पर हिट करते हैं, तो यहां ज्यादा विकेट लेने का मौका है।
नबी ने कहा, न्यूजीलैंड के हालात जम्मू और कश्मीर में उनके अपने घर से बहुत अलग नहीं हैं। मुझे लगता है कि मौसम के मामले में भी ऐसा ही है क्योंकि वहां भी मौसम ऐसा ही है। बस बात यह है कि विरोधी टीम थोड़ी अलग है। यह इंटरनेशनल लेवल है, वह डोमेस्टिक लेवल है। बाकी के लिए, आपको एक जैसे विकेट मिलते हैं। घरेलू क्रिकेट के अच्छे स्तर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में मदद की। अगर आपके पास गति है, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपनी स्किल पर भरोसा करता हूं। मैंने वहां अच्छा किया है। यहां, मैं स्किल पर आया हूं। जाहिर है अगर गति है, तो यह एक प्लस फैक्टर है। लेकिन मैं अपनी स्किल पर भरोसा करता हूं। मैंने घरेलू स्तर पर जो अच्छा किया है, वह यहां भी काम आएगा।
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे से पहले नबी ने कहा, यह न्यूजीलैंड में मेरा पहली बार गेंदबाजी करने का अनुभव है। यहां थोड़ा अलग है। आपको सीम मूवमेंट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि टॉप लेवल के बल्लेबाज स्विंग खेल सकते हैं। यह उनका फीडबैक था। अगर आप स्क्रैम्बल्ड सीम बॉल करते हैं या डेक पर हिट करते हैं, तो यहां ज्यादा विकेट लेने का मौका है।
नबी ने कहा, न्यूजीलैंड के हालात जम्मू और कश्मीर में उनके अपने घर से बहुत अलग नहीं हैं। मुझे लगता है कि मौसम के मामले में भी ऐसा ही है क्योंकि वहां भी मौसम ऐसा ही है। बस बात यह है कि विरोधी टीम थोड़ी अलग है। यह इंटरनेशनल लेवल है, वह डोमेस्टिक लेवल है। बाकी के लिए, आपको एक जैसे विकेट मिलते हैं। घरेलू क्रिकेट के अच्छे स्तर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में मदद की। अगर आपके पास गति है, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपनी स्किल पर भरोसा करता हूं। मैंने वहां अच्छा किया है। यहां, मैं स्किल पर आया हूं। जाहिर है अगर गति है, तो यह एक प्लस फैक्टर है। लेकिन मैं अपनी स्किल पर भरोसा करता हूं। मैंने घरेलू स्तर पर जो अच्छा किया है, वह यहां भी काम आएगा।
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नबी ने कहा, पिच कैसी भी हो, अनुशासन जरूरी है। आप जिस भी विकेट पर हों, आपको अच्छी गेंद डालनी होती है, चाहे वह मददगार सरफेस हो या फ्लैट विकेट। आपका मकसद गेंद को अच्छे एरिया में डालना होता है। उम्मीद है, जब विकेट से फायदा हो, तो आपको उस पर भी बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप उस पर भी रन दे सकते हैं।
विश्व कप खेलने पर हैं नजरें?
भारतीय गेंदबाज ने कहा, हम गेंदबाज एक-दूसरे से बात करते हैं कि किस विकेट पर कैसे गेंद डालनी है। क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत सारे ड्रॉप-इन विकेट हैं। मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। मैंने जम्मू-कश्मीर के लिए व्हाइट-बॉल भी खेला है। सच कहूं तो, मुझे व्हाइट-बॉल में बुलावे की उम्मीद नहीं थी। मुझे रेड-बॉल में बुलावे की उम्मीद थी। यह मेरे लिए अपनी स्किल्स दिखाने का एक अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नए खिलाड़ियों के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी क्षमता दिखाने का एक मंच है। मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करके बहुत खुश हूं। यह हमेशा से मेरा सपना रहा है।
भारतीय गेंदबाज ने कहा, हम गेंदबाज एक-दूसरे से बात करते हैं कि किस विकेट पर कैसे गेंद डालनी है। क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत सारे ड्रॉप-इन विकेट हैं। मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। मैंने जम्मू-कश्मीर के लिए व्हाइट-बॉल भी खेला है। सच कहूं तो, मुझे व्हाइट-बॉल में बुलावे की उम्मीद नहीं थी। मुझे रेड-बॉल में बुलावे की उम्मीद थी। यह मेरे लिए अपनी स्किल्स दिखाने का एक अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नए खिलाड़ियों के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी क्षमता दिखाने का एक मंच है। मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करके बहुत खुश हूं। यह हमेशा से मेरा सपना रहा है।