अंडर-19 एशिया कप: फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, नौवें खिताब के करीब टीम इंडिया; लक्ष्य की कप्तानी पारी

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विज्ञापन भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया। भारत का 14 नवंबर को होने वाले फाइनल में सामना गत चैंपियन पाकिस्तान से होगा। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में आठ विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में भारत ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी की अगुआई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 36.5 ओवर में दो विकेट पर 230 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान ने एक अन्य सेमीफाइनल में बांग्लादेश को नौ विकेट से हराया।

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भारत ने जीते हैं सर्वाधिक खिताब

अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम का दबदबा है। भारत ने अंडर-19 एशिया कप रिकॉर्ड आठ बार जीता है, जिसमें एक संयुक्त खिताब भी शामिल है। भारतीय टीम ने 1989, 2003, 2012, 2013-14, 2016, 2018, 2019 और 2021 में खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा टीम दो बार 2024 और 2025 में उपविजेता रही है। भारत को पिछली बार फाइनल में पाकिस्तान से ही हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम इंडिया के पास पिछली हार का बदला चुकता करने का मौका होगा। भारत को इस टूर्नामेंट में एकमात्र हार पाकिस्तान से ही मिली थी। अब ये दोनों टीमें एक बार फिर खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी।

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लक्ष्य-आर्यवीर ने रखी जीत की नींव

अफगानिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दमदार शुरुआत की। आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की। पिछले मैच में शतक लगाने वाले आर्यवीर ने सेमीफाइनल में अर्धशतक लगाया। हालांकि, वह 57 गेंदों पर चार चौकों और चार छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद लक्ष्य ने वीके विनीत के साथ मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की। लक्ष्य हालांकि, शतक से चूक गए और 90 गेंदों पर 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विनीत और यशवर्धन चौहान ने भारत को जीत दिलाई। विनीत 62 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 57 और यशवर्धन 16 रन बनाकर नाबाद रहे। अफगानिस्तान के लिए नूर अली नियाजी और सोहेल खान ने एक-एक विकेट लिया।

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