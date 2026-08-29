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Hindi News ›   Cricket ›   NAM vs SA Windhoek T20I: Namibia beat South Africa again, but broadcast trouble leaves fans frustrated

NAM vs SA: नामीबिया से अपने देश को हारता हुआ नहीं देख सके द. अफ्रीकी फैंस; CSA ने बीच में क्यों रोका प्रसारण?

Sat, 29 Aug 2026 04:11 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 29 Aug 2026 04:11 PM IST
सार

नामीबिया ने टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हराकर लगातार दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शिकस्त दी। नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163/9 बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 145/9 तक ही पहुंच सका। हालांकि, मैच का नतीजा दक्षिण अफ्रीकी फैंस के लिए टीवी पर देखना मुश्किल रहा, क्योंकि खराब प्रसारण गुणवत्ता के कारण बीच मैच में टेलीकास्ट रोकना पड़ा।

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NAM vs SA Windhoek T20I: Namibia beat South Africa again, but broadcast trouble leaves fans frustrated
नामीबिया टीम - फोटो : Wisden

विस्तार
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नामीबिया ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा उलटफेर कर दिया। विंडहोक में खेले गए ट्राई सीरीज के शुरुआती मुकाबले में नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हरा दिया। खास बात यह रही कि यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नामीबिया की लगातार दूसरी टी20 जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप और जान फ्रायलिंक ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में 84 रन जोड़ दिए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने स्टीनकैंप को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।
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फ्रायलिंक ने जड़ा तेज अर्धशतक
स्टीनकैंप के आउट होने के बावजूद फ्रायलिंक ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने महज 38 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली और नामीबिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। एक समय 13 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर 116/2 था और ऐसा लग रहा था कि टीम 180 के आसपास का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने वापसी की। अगले सात ओवर में नामीबिया सिर्फ 47 रन जोड़ सका और इस दौरान उसके सात विकेट गिर गए। नतीजा यह हुआ कि टीम 20 ओवर में 163/9 के स्कोर तक ही पहुंच पाई।
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दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत रही खराब
164 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। उसके दोनों सलामी बल्लेबाज पारी के शुरुआती चार ओवर के भीतर ही पवेलियन लौट गए। ऐसे में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए डेवाल्ड ब्रेविस ने पारी को संभाला। उन्होंने एक छोर पर टिककर शानदार बल्लेबाजी की और 50 गेंदों पर 75 रन बनाए। ब्रेविस ने टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। नामीबिया के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 145/9 तक रोक दिया। इस तरह नामीबिया ने मुकाबला 18 रन से अपने नाम कर लिया।
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पिछले साल भी दक्षिण अफ्रीका को दी थी मात
नामीबिया की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उसकी लगातार दूसरी टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत है। पिछली बार दोनों टीमें पिछले साल विंडहोक में ही आमने-सामने हुई थीं। उस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 134/8 का स्कोर बनाया था, जिसे नामीबिया ने आखिरी गेंद पर छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया था। यानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में नामीबिया ने दोनों बार जीत दर्ज की है।

जीत का जश्न तो हुआ, लेकिन फैंस मैच नहीं देख पाए
मैच का नतीजा भले ही नामीबिया के पक्ष में गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला निराशाजनक अनुभव रहा। वजह मैदान पर टीम का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मैच का प्रसारण था। दक्षिण अफ्रीका में इस मुकाबले का प्रसारण लोकप्रिय स्पोर्ट्स चैनल सुपरस्पोर्ट पर किया जा रहा था। लेकिन खराब कवरेज गुणवत्ता के कारण मैच का लाइव टेलीकास्ट बीच में रोकना पड़ा।



क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा, 'नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का सुपरस्पोर्ट पर प्रसारण दुर्भाग्य से रोकना पड़ा। ऐसा आयोजन स्थल से आने वाली खराब गुणवत्ता वाली कवरेज के कारण हुआ। इससे हुई असुविधा और निराशा के लिए हम सभी फैंस से माफी मांगते हैं।' बोर्ड ने आगे फैंस के धैर्य और लगातार समर्थन के लिए उनका धन्यवाद भी किया।

आईसीसी डॉट टीवी पर देखा जा सका मुकाबला
हालांकि, कुछ फैंस ने दावा किया कि मुकाबले को आईसीसी डॉट टीवी पर देखा जा सकता था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में टीवी प्रसारण बाधित होने के बावजूद डिजिटल माध्यम से मैच देखने का विकल्प कुछ दर्शकों के पास मौजूद था। यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि मैदान पर एक रोमांचक मुकाबला चल रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कई क्रिकेट प्रशंसक अपनी टीम को लाइव खेलते हुए नहीं देख सके।

ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे भी शामिल
नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही इस ट्राई सीरीज में अभी और मुकाबले बाकी हैं। दक्षिण अफ्रीका 29 अगस्त को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगा। नामीबिया के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को अगले मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और शुरुआती विकेटों पर खास ध्यान देना होगा।
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