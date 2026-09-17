खराब पिच के लिए लीसेस्टरशायर पर जुर्माना: क्लब ने गांगुली की आत्मकथा की शूटिंग का हवाला दिया; क्या है मामला?

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विज्ञापन लीसेस्टरशायर ने अपने मैदान की खराब पिच के कारणों में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की आत्मकथा के फिल्मांकन की अनुमति देने को भी शामिल किया था, लेकिन अनुशासनात्मक पैनल ने इस दलील को खारिज करते हुए पिच नियमों के उल्लंघन के लिए काउंटी क्लब पर 27 अंक का जुर्माना लगाया है। लीसेस्टरशायर के पास क्रिकेट अनुशासन पैनल के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय है। इस फैसले के बाद क्लब डिवीजन एक से ‘रेलीगेशन’ (निचली लीग में खिसकना) के खतरे के करीब पहुंच गया है।

क्लब पर लगा जुर्माना

पैनल ने खराब पिच को लेकर क्रिकेट नियामक की शिकायत को बरकरार रखा। उसने ग्लेमोर्गन के खिलाफ 20 से 23 अगस्त के बीच ग्रेस रोड में 42 रन की जीत से मिले 19 अंक काट लिए और आठ अंक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा क्लब पर 5,000 पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। ग्रेस रोड के मुख्य मैदानकर्मी कैलम लेविन ने क्रिकेट नियामक को बताया कि ग्लेमोर्गन के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार की गई पिच कई ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित हुई जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं।



लेविन ने क्रिकेट नियामक को बताया, इस बार यह इस्तेमाल की हुई पिच थी। हमने 10 सप्ताह पहले इस पर दो टी20 मैच खेले थे। मैच से पहले कई ऐसी परिस्थितियां थीं जो मेरे नियंत्रण से बाहर थीं, जैसे तापमान 35 डिग्री था। मैच (ग्लेमोर्गन के खिलाफ) से चार दिन पहले हमारे यहां बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और मुझे पिच पर काम करने की अनुमति नहीं थी। मुझे इसे ढकने की भी अनुमति नहीं थी।

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