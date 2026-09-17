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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Zimbabwe's Tavengwa Mukuhlani named as the new Deputy Chairperson of ICC succeeds Imran Khwaja

आईसीसी: जिम्बाब्वे के टावेंगवा मुखुहलानी बने नए उपाध्यक्ष,  इमरान ख्वाजा की ली जगह; अध्यक्ष जय शाह ने दी बधाई

Thu, 17 Sep 2026 05:31 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 17 Sep 2026 05:31 PM IST
सार

जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रमुख टावेंगवा मुखुहलानी को आईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। टावेंगवा मुखुहलानी आईसीसी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। वह इमरान ख्वाजा की जगह यह भूमिका निभाएंगे।

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Zimbabwe's Tavengwa Mukuhlani named as the new Deputy Chairperson of ICC succeeds Imran Khwaja
जय शाह और टावेंगवा मुखुहलानी - फोटो : ICC

विस्तार
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टावेंगवा मुखुहलानी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह नवंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। मुखुहलानी इस समय जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन हैं और आईसीसी बोर्ड में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इमरान ख्वाजा के पद छोड़ने के बाद यह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। मुखुहलानी आईसीसी की फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स (एफ एंड सीए) कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा, वह आईसीसी की एचआर और रेमुनरेशन कमेटी के प्रमुख भी हैं। अब उपाध्यक्ष का पद संभालकर वह आईसीसी के इस अहम पद पर पहुंचने वाले जिम्बाब्वे के पहले व्यक्ति बने हैं।
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उनकी नियुक्ति अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ मिलकर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की सह-मेजबानी करेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट में लीडरशिप अनुभव और क्षेत्रीय जानकारी के दम पर मुखुहलानी अहम मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आईसीसी 24 साल में पहली बार इस बड़े टूर्नामेंट को अफ्रीका में वापस ला रहा है।
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अपनी नियुक्ति पर क्या बोले मुखुहलानी
मुखुहलानी ने अपनी नियुक्ति पर कहा, मेरे साथी आईसीसी बोर्ड डायरेक्टरों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और आईसीसी के उपाध्यक्ष के तौर पर सेवा करने का मौका मिलने के लिए आभारी हूं। मैं हमारे चेयरमैन जय शाह के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, जिनकी लीडरशिप, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा ने आईसीसी को एक स्पष्ट मकसद दिया है, जिसमें क्रिकेट को बढ़ाने, हमारे सदस्यों के लिए मौके बनाने और नए दर्शकों और बाजारों तक पहुंचने पर खास ध्यान दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, क्रिकेट एक रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहा है, खासकर ओलंपिक खेलों में इसकी वापसी और लगातार वैश्विक विस्तार के साथ। मैं अपनी साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और विश्व स्तर पर क्रिकेट के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने में हमारे चेयरमैन जय शाह और साथी बोर्ड डायरेक्टरों का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूं।
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जय शाह ने मुखुहलानी के अनुभवी को सराहा
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, मैं आईसीसी के उपाध्यक्ष के तौर पर चुने जाने पर टावेंगवा मुखुहलानी को दिल से बधाई देता हूं। क्रिकेट प्रशासन में उनका अनुभव, वैश्विक खेल की समझ और इसके विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आईसीसी बोर्ड के लिए बहुत कीमती होगी। टावेंगवा ने अपने साथी डायरेक्टर्स का भरोसा जीता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारे सदस्य देशों में क्रिकेट को मजबूत किया जा सके और दुनियाभर में इस खेल के विकास के लिए और ज्यादा मौके बनाए जा सकें। उनका चुना जाना जिम्बाब्वे के लिए भी एक अहम पड़ाव है, क्योंकि वह डिप्टी चेयर बनने वाले पहले जिम्बाब्वेवासी हैं। क्रिकेट के वैश्विक स्तर पर फैलने और ओलंपिक खेलों में वापसी करने के साथ, मजबूत नेतृत्व बहुत जरूरी होगा। मैं टावेंगवा को उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
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