{"_id":"6aabb8870a1c9b9978039d0d","slug":"pakistan-women-vs-thailand-women-quarter-final-women-s-asian-games-2026-match-highlights-and-result-2026-09-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियाई खेल: थाईलैंड के खिलाफ उलटफेर से बचा पाकिस्तान, महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची; फातिमा की कप्तानी पारी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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थाईलैंड की ओर से फन्निता माया ने 16 गेंदों में 15 रन बनाए, जबकि कप्तान नारुएमोल चाईवाई ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में कप्तान फातिमा सना का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 3 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि नशरा संधू ने एक विकेट अपने नाम किया। विज्ञापन पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने थाईलैंड को तीन विकेट से हराया। झमाझम बारिश के चलते गीली आउटफील्ड के कारण इस मैच को 11-11 ओवर का किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दमदार रहा। उन्होंने 11 ओवर में चार विकेट खोकर 91 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम की तरफ से नानापत कोंचारोएनकाई ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 49 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में सात चौके लगाए। जवाब में पाकिस्तान ने 10.4 ओवर में सात विकेट पर 92 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाया पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम को गुल फिरोजा और शवाल जुल्फिकार ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 3.5 ओवर में 36 रन जोड़े। फिरोजा 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, जुल्फिकार ने 178 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 14 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 25 रन बनाए। आयशा जाफर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और एक रन बनाकर आउट हुईं। पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम अचानक से बुरी तरह से लड़खड़ा गया और टीम ने 11 रन जोड़कर अपने चार विकेट गंवा दिए।