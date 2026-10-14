बुमराह ने मुरली-मैक्ग्रा को छोड़ा पीछे!: बटलर-ब्रॉड ने बनाई 21वीं सदी के टॉप-10 बॉलर्स की सूची, नंबर-1 पर कौन?

मैक्ग्रा और मुरलीधरन से आगे बुमराह

सूची में बुमराह को चौथे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा और छठे स्थान पर काबिज मुथैया मुरलीधरन से ऊपर रखा गया है। मैक्ग्रा ने 376 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 949 विकेट लिए। वह तीन बार विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे और विश्व कप इतिहास में 71 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज हैं। वहीं, मुरलीधरन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट लिए, जो इस प्रारूप में किसी भी गेंदबाज के सबसे ज्यादा विकेट हैं। उन्होंने 1996 का वनडे विश्व कप और 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी।



बुमराह के नाम 243 मैचों में 511 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं। वह 18 बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। विदेश में टेस्ट क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के साथ भारत की स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में विकेट लेने की क्षमता भी उन्हें खास बनाती है। वह भारत के आठवें सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बुमराह ने भारत के साथ दो टी20 विश्व कप खिताब जीते हैं। वह 2024 टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे।