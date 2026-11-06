{"_id":"6aed46029495aa79c0001d67","slug":"ipl-players-demand-rs-40-crore-retention-fee-ahead-of-mega-auction-report-2026-11-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल में टूटेगा 27 करोड़ का रिकॉर्ड?: टीमों के सामने खिलाड़ियों ने रखी शर्त! रिटेंशन के लिए मांगे ₹40 करोड़","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के बीच रिटेंशन को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ शीर्ष खिलाड़ियों ने अपनी टीमों के सामने रिटेन होने के लिए 40 करोड़ रुपये की मांग रखी है। इन खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी को बताया है कि अगर उन्हें इतनी रकम दी जाती है तो वे टीम के साथ बने रहने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो आईपीएल इतिहास में खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। फिलहाल नीलामी में किसी खिलाड़ी पर खर्च की गई सबसे बड़ी रकम 27 करोड़ रुपये है। विज्ञापन



दरअसल, आईपीएल 2027 का ऑक्शन मौजूदा चक्र का आखिरी मिनी ऑक्शन होगा। इसके बाद 2028 सत्र से पहले मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। ऐसे में खिलाड़ियों के पास अपनी कीमत बढ़ाने का यह एक बड़ा मौका हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ और खिलाड़ी इस रास्ते को अपना सकते हैं, खासकर वे जिन्हें लगता है कि नीलामी में उन पर बड़ी बोली लग सकती है। विज्ञापन

Trending Videos

40 करोड़ रुपये की मांग, पंत के रिकॉर्ड को चुनौती

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ शीर्ष आईपीएल खिलाड़ियों ने अपनी इच्छित रिटेंशन फीस 40 करोड़ रुपये बताई है। उन्होंने अपनी संबंधित फ्रेंचाइजी को इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि, रिपोर्ट में खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को 40 करोड़ रुपये में रिटेन करती है तो यह आईपीएल में अब तक की सबसे बड़ी खिलाड़ी फीस होगी। फिलहाल यह रिकॉर्ड विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम है। उन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस तरह 40 करोड़ रुपये की मांग मौजूदा रिकॉर्ड से 13 करोड़ रुपये अधिक है।

विज्ञापन

120 करोड़ का पर्स बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो सकता है

फिलहाल आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 120 करोड़ रुपये का कुल पर्स उपलब्ध है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए इस रकम को बढ़ाकर करीब 150 करोड़ रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो टीमों को खिलाड़ियों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त बजट मिलेगा।



मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन में बड़ा अंतर होता है। मिनी ऑक्शन में अधिकतर टीमों के पास केवल पांच से छह खिलाड़ियों को खरीदने के स्लॉट उपलब्ध होते हैं, जबकि मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी को अपनी टीम का बड़ा हिस्सा नए सिरे से तैयार करना पड़ता है। अगला मेगा ऑक्शन आईपीएल 2028 के लिए दिसंबर 2027 में होने की संभावना है।

विज्ञापन

17 नवंबर तक तय करनी होगी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची सौंपनी है। इसकी समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 15 नवंबर निर्धारित थी। वहीं, खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित की जाएगी।



रिटेंशन और रिलीज की सूची मिलने के बाद आईपीएल की ओर से फ्रेंचाइजी को पंजीकृत खिलाड़ियों का पूल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद टीमें अपनी जरूरत के मुताबिक खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेंगी। नीलामी से पहले वाले सप्ताह में अंतिम सूची और खिलाड़ियों के सेट का क्रम जारी किया जाएगा।