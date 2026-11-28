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विज्ञापन मुंबई इंडियंस ने अगले सीजन के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। फ्रेंचाइजी को पांच बार चैंपियन बनाने वाले 39 साल के रोहित शर्मा को एक बार फिर कमान सौंपी गई है। हिटमैन हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेंगे। हार्दिक ने गुजरात से ट्रेड होने के बाद तीन सीजन इस मुंबई की कमान संभाली थी, लेकिन टीम का प्रदर्शन इस दौरान बेहद खराब रहा था। इसके बाद हार्दिक को पंजाब किंग्स को ट्रेड कर दिया गया। अब रोहित मुंबई के नए कोच कीरोन पोलार्ड के साथ मुंबई को छठी बार खिताब दिलाने की कोशिश करेंगे। रोहित को सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा पर तरजीह दी गई और कमान सौंपी गई। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी ने बुमराह को उपकप्तानी की पेशकश की थी। हालांकि, बुमराह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया।

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अक्तूबर में हुई थी बातचीत

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने बुमराह को कप्तानी पद से नजरअंदाज करने के बाद अक्तूबर के पहले हफ्ते में उपकप्तानी को लेकर बातचीत की थी और उन्हें पद ऑफर किया था। हालांकि, 32 साल के इस तेज गेंदबाज ने रोहित के डिप्टी का ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि, रिपोर्ट में इसकी वजह नहीं बताई गई है कि क्यों बुमराह ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, इसके पीछे कई अहम वजहें मानी जा रही हैं।



क्या हो सकती है वजह?

माना जा रहा है कि लंबे समय से टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद मुख्य कप्तानी के लिए नजरअंदाज किए जाने के कारण उन्होंने सिर्फ डिप्टी बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, मुंबई इंडियंस में आधिकारिक उप-कप्तान रखने की परंपरा नहीं रही है और 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए बुमराह खुद को अतिरिक्त दबाव से दूर रखकर सिर्फ अपनी गेंदबाजी और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। बुमराह को इंजरी की समस्या रहती है और बीसीसीआई ने उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर खास ध्यान भी देता है।

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पहले भी हो चुका है ऐसा

यह पहली बार नहीं है जब बुमराह ने किसी बड़ी नेतृत्व की भूमिका से कदम पीछे खींचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले वह भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी ठुकरा चुके हैं। मई 2025 में रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बुमराह कमान संभालने के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन तब भी उन्हें नजरअंदाज किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खुद बीसीसीआई से कहकर अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया।



बुमराह ने तब क्या वजह बताई थी?

बुमराह ने बाद में स्पष्ट किया था कि पीठ की सर्जरी और मेडिकल टीम की सलाह के चलते उनके लिए तब पांच मैचों की पूरी टेस्ट सीरीज खेलना संभव नहीं था। उनका मानना था कि अगर एक कप्तान तीन मैच खेले और बाकी दो मैचों में किसी और को कप्तानी करनी पड़े, तो इससे टीम की निरंतरता और संतुलन बिगड़ता है, इसलिए उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट और फिटनेस को प्राथमिकता देते हुए यह पद छोड़ा था।

अब उन्होंने मुंबई इंडियंस की उप-कप्तानी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है।

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