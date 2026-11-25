आईपीएल नीलामी के लिए 1220 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन: महज 66 स्लॉट खाली; जानें किस टीम के पास कितना पैसा
आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले खिलाड़ियों की लंबी सूची सामने आ गई है। इसमें भारतीयों के अलावा 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि, सभी को नीलामी में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी ओर, कुछ फ्रेंचाइजी के पास बड़ी रकम बची है, जबकि एक टीम का पर्स लगभग खाली है। जानें किसके पास कितने मौके हैं।
विस्तार
आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए कुल 1220 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस सूची में 939 भारतीय और 17 देशों के 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि, इन सभी खिलाड़ियों को नीलामी में जगह नहीं मिलेगी। फ्रेंचाइजी अब रजिस्ट्रेशन कराने वाले खिलाड़ियों में से अपनी पसंद के नाम बीसीसीआई को भेजेंगी। इसके बाद अंतिम नीलामी सूची जारी की जाएगी।
नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन या अपनी टीम में शामिल किया है। अब अधिकतम 66 खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं, जिनमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। यानी नीलामी में टीमों के पास इन खाली जगहों को भरने का मौका होगा। बीसीसीआई के अनुसार, अंतिम नीलामी सूची और खिलाड़ियों के सेट चार दिसंबर 2026 को जारी किए जाएंगे। इसमें उन खिलाड़ियों के नाम होंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजी की ओर से अंतिम पूल में शामिल करने की इच्छा जताई जाएगी।
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 1220 खिलाड़ियों में 939 भारतीय हैं। वहीं, 281 विदेशी खिलाड़ियों ने भी अपना नाम दर्ज कराया है। इस सूची में कुल 184 कैप्ड खिलाड़ी, 994 अनकैप्ड खिलाड़ी और एसोसिएट देशों के 42 खिलाड़ी शामिल हैं। अनकैप्ड खिलाड़ियों में 925 भारतीय हैं। इनमें 127 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहले भी आईपीएल के किसी सीजन में खेल चुके हैं। यानी पहले आईपीएल में खेल चुके कुछ खिलाड़ी अब अनकैप्ड श्रेणी में नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे।
खिलाड़ियों को छह श्रेणियों में बांटा गया है
|
श्रेणी
|
खिलाड़ियों की संख्या
|
कैप्ड भारतीय खिलाड़ी
|
14
|
कैप्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
|
170
|
एसोसिएट देशों के खिलाड़ी
|
42
|
पहले आईपीएल खेल चुके अनकैप्ड भारतीय
|
127
|
अन्य अनकैप्ड भारतीय
|
798
|
अनकैप्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
|
69
|
कुल
|
1220
विदेशी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। वहां से 53 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 40 और वेस्टइंडीज के 36 खिलाड़ी इस सूची में शामिल हैं। न्यूजीलैंड के 25 और अफगानिस्तान के 23 खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रीलंका से 21, इंग्लैंड से 16 और बांग्लादेश से 12 खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया है। एसोसिएट देशों में अमेरिका के 13 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल से 10-10 खिलाड़ी शामिल हैं।
|
देश
|
खिलाड़ी
|
भारत
|
939
|
ऑस्ट्रेलिया
|
53
|
दक्षिण अफ्रीका
|
40
|
वेस्टइंडीज
|
36
|
न्यूजीलैंड
|
25
|
अफगानिस्तान
|
23
|
श्रीलंका
|
21
|
इंग्लैंड
|
16
|
अमेरिका
|
13
|
बांग्लादेश
|
12
|
यूएई
|
10
|
नेपाल
|
10
|
आयरलैंड
|
7
|
जिम्बाब्वे
|
6
|
नीदरलैंड
|
3
|
कनाडा
|
2
|
जापान
|
2
|
स्कॉटलैंड
|
2
|
कुल
|
1220
नीलामी से पहले टीमों के पर्स और खाली स्लॉट पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जाएंट्स (एलएसजी) के पास सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये बचे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 39.50 करोड़ और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 40.15 करोड़ रुपये हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के पास भी 41.65 करोड़ रुपये का पर्स बचा है। वहीं, गुजरात टाइटंस के पास सबसे कम 8.75 करोड़ रुपये हैं। गुजरात के पास केवल तीन खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के पास सबसे ज्यादा नौ-नौ खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं। हालांकि, दोनों टीमों के विदेशी खिलाड़ियों के लिए दो-दो स्लॉट ही उपलब्ध हैं।
|
टीम
|
खिलाड़ी
|
खर्च (करोड़)
|
बचा पर्स (करोड़)
|
खाली स्लॉट
|
विदेशी स्लॉट
|
सीएसके
|
19
|
101.95
|
28.05
|
6
|
2
|
दिल्ली
|
16
|
90.50
|
39.50
|
9
|
4
|
गुजरात
|
22
|
121.25
|
8.75
|
3
|
2
|
केकेआर
|
17
|
88.35
|
41.65
|
8
|
3
|
लखनऊ
|
18
|
82.55
|
47.45
|
7
|
3
|
मुंबई
|
16
|
99.75
|
30.25
|
9
|
2
|
पंजाब
|
19
|
111.40
|
18.60
|
6
|
2
|
आरसीबी
|
20
|
115.85
|
14.15
|
5
|
1
|
राजस्थान
|
19
|
102.95
|
27.05
|
6
|
3
|
हैदराबाद
|
18
|
89.85
|
40.15
|
7
|
3
|
कुल
|
184
|
1004.40
|
295.60
|
66
|
25
रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी 1220 खिलाड़ियों को नीलामी में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अब सभी फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन सूची में से उन खिलाड़ियों के नाम बीसीसीआई को सौंपेंगी, जिन्हें वे अंतिम नीलामी पूल में देखना चाहती हैं। इसके बाद बीसीसीआई चार दिसंबर 2026 को अंतिम नीलामी सूची और खिलाड़ियों के सेट जारी करेगा। इसी सूची से तय होगा कि आईपीएल 2027 की नीलामी में किन खिलाड़ियों पर टीमें बोली लगा सकेंगी।