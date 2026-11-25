आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए कुल 1220 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस सूची में 939 भारतीय और 17 देशों के 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि, इन सभी खिलाड़ियों को नीलामी में जगह नहीं मिलेगी। फ्रेंचाइजी अब रजिस्ट्रेशन कराने वाले खिलाड़ियों में से अपनी पसंद के नाम बीसीसीआई को भेजेंगी। इसके बाद अंतिम नीलामी सूची जारी की जाएगी।

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नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन या अपनी टीम में शामिल किया है। अब अधिकतम 66 खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं, जिनमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। यानी नीलामी में टीमों के पास इन खाली जगहों को भरने का मौका होगा। बीसीसीआई के अनुसार, अंतिम नीलामी सूची और खिलाड़ियों के सेट चार दिसंबर 2026 को जारी किए जाएंगे। इसमें उन खिलाड़ियों के नाम होंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजी की ओर से अंतिम पूल में शामिल करने की इच्छा जताई जाएगी। विज्ञापन



🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi — IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026 नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने कुल 184 खिलाड़ियों को रिटेन या अपनी टीम में शामिल किया है। अब अधिकतम 66 खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं, जिनमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। यानी नीलामी में टीमों के पास इन खाली जगहों को भरने का मौका होगा। बीसीसीआई के अनुसार, अंतिम नीलामी सूची और खिलाड़ियों के सेट चार दिसंबर 2026 को जारी किए जाएंगे। इसमें उन खिलाड़ियों के नाम होंगे, जिन्हें फ्रेंचाइजी की ओर से अंतिम पूल में शामिल करने की इच्छा जताई जाएगी।

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