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Welcome to the den, Paras paaji! 🦁♥️ https://t.co/QMsfFMre1r — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 25, 2026

पारस म्हाम्ब्रे का गेंदबाजी कोच के रूप में लंबा अनुभव है। वह भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में काम कर चुके हैं। म्हाम्ब्रे 2021 से 2024 तक राहुल द्रविड़ की कोचिंग टीम में गेंदबाजी कोच थे। इसके अलावा, वह इंडिया ए और इंडिया अंडर-19 के गेंदबाजी कोच के रूप में काम कर चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में वह बंगाल, महाराष्ट्र, बड़ौदा और विदर्भ के कोच रहे हैं।आईपीएल में पारस म्हाम्ब्रे लंबे समय तक मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रहे हैं। वह आईपीएल के पहले सीजन (2008) में एमआई के साथ सपोर्ट स्टाफ के तौर पर जुड़े थे। 2010 में फ्रेंचाइजी ने उन्हें सहायक कोच बनाया। 2017 में वह टीम से अलग हो गए। इसके बाद, वह 2024 से 2026 तक फिर से एमआई के गेंदबाजी कोच रहे।पारस म्हाम्ब्रे के गेंदबाजी कोच के तौर पर लंबे अनुभव का लाभ पंजाब किंग्स को मिल सकता है, जो अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में है। म्हाम्ब्रे को हेड कोच रिकी पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पंजाब की गेंदबाजी पर मजबूती से काम करना होगा। पंजाब किंग्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है, जो पहले सीजन से ही लीग का हिस्सा है, लेकिन एक भी खिताब जीतने में सफल नहीं रही है।आईपीएल 2014 और आईपीएल 2025 दो ऐसे सीजन रहे हैं, जिनमें पंजाब फाइनल में पहुंची है। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने और रिकी पोंटिंग के हेड कोच बनने के बाद टीम की खिताब जीतने की उम्मीद बढ़ी है। आईपीएल 2025 का फाइनल खेलने के बाद पंजाब ने आईपीएल 2026 की शुरुआत दमदार तरीके से की थी और आधे सीजन तक शीर्ष पर रही थी, लेकिन इसके बाद प्रदर्शन में बड़ी गिरावट के कारण टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई।भारतीय टीम को वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंचाने और टी20 विश्व कप 2024 की जीत दिलाने में बतौर गेंदबाजी कोच अहम भूमिका निभाने वाले पारस म्हाम्ब्रे के जुड़ने से पंजाब एक बार फिर अपने पहले खिताब के लिए मजबूत प्रयास करने को तैयार है।