राइजिंग स्टार्स एशिया कप में फिर बवाल: अब अभिषेक शर्मा किस खिलाड़ी से भिड़े? यूएई के गेंदबाज की निकाली हेकड़ी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दोहा Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 25 Nov 2026 12:32 PM IST
सार
राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत-ए और यूएई के मुकाबले के दौरान मैदान पर ऐसा कुछ हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। विकेट मिलने के बाद यूएई के गेंदबाज का जश्न भारतीय बल्लेबाज को रास नहीं आया। फिर मैदान पर जो हुआ, उसकी चर्चा के बीच एक और भारतीय खिलाड़ी ने बल्ले से जवाब दिया।
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विस्तार
भारत-ए की टीम ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 26 नवंबर को उसका सामना श्रीलंका-ए से होगा। टीम इंडिया ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को सात विकेट से हरा दिया। 250 रन के लक्ष्य को भारत ने 14.2 ओवर में हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंद में सात चौके और 28 छक्के की मदद से 204 रन की पारी खेली। हालांकि, इस मैच में अभिषेक का बल्ला नहीं चला। वह पांच गेंद में एक चौका और एक छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बावजूद अभिषेक सूर्खियों में हैं। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है...
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दरअसल, भारतीय पारी के दौरान चौथे ओवर में यूएई के तेज गेंदबाज इबरार अहमद गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद को अभिषेक ने लेग में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी गति से आई और नीचे रही। गेंद सीधे जाकर अभिषेक के पैरों पर लगी। इबरार की अपील पर अंपायर ने उन्हें एल्बीडब्ल्यू आउट दिया। इसके बाद इबरार ने अभिषेक के मुंह पर आकर आक्रामक तरीके से जश्न मनाया और कुछ कहते भी दिखे। इस पर अभिषेक भड़क गए। उन्होंने गेंदबाज को पास बुलाया। फिर अभिषेक कुछ कहते हुए दिखे। इतनी देर में यूएई के एक खिलाड़ी ने गेंदबाज को अभिषेक से दूर किया और अभिषेक को शांत करने की कोशिश की। फिर अंपायर ने भी बीच बचाव करते हुए अभिषेक को दूर किया। अभिषेक इस दौरान उस गेंदबाज को घूरते हुए निकले और वह गेंदबाज दूर ही खड़ा रहा। इसके बाद अभिषेक पवेलियन लौट गए।
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हालांकि, अभिषेक का बदला उनके ओपनिंग पार्टनर वैभव सूर्यवंशी ने लिया। उन्होंने यूएई के गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बारिश कर दी। इबरार की भी सूर्यवंशी ने खूब धुनाई की। इबरार ने तीन ओवर में 71 रन लुटाए। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 23.70 का रहा। वैभव ने 384.91 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह ने तीन रन बनाए। वहीं, रिंकू सिंह 19 गेंद में 27 रन और कुमार कुशाग्र एक रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले यूएई ने हरप्रीत सिंह भाटिया के 130 रन के दम पर आठ विकेट पर 249 रन बनाए थे। भारत की ओर से अरशद खान ने चार विकेट लिए थे। भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल को हराया था। फिर पाकिस्तान से टीम को हार मिली थी।