दरअसल, भारतीय पारी के दौरान चौथे ओवर में यूएई के तेज गेंदबाज इबरार अहमद गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद को अभिषेक ने लेग में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी गति से आई और नीचे रही। गेंद सीधे जाकर अभिषेक के पैरों पर लगी। इबरार की अपील पर अंपायर ने उन्हें एल्बीडब्ल्यू आउट दिया। इसके बाद इबरार ने अभिषेक के मुंह पर आकर आक्रामक तरीके से जश्न मनाया और कुछ कहते भी दिखे। इस पर अभिषेक भड़क गए। उन्होंने गेंदबाज को पास बुलाया। फिर अभिषेक कुछ कहते हुए दिखे। इतनी देर में यूएई के एक खिलाड़ी ने गेंदबाज को अभिषेक से दूर किया और अभिषेक को शांत करने की कोशिश की। फिर अंपायर ने भी बीच बचाव करते हुए अभिषेक को दूर किया। अभिषेक इस दौरान उस गेंदबाज को घूरते हुए निकले और वह गेंदबाज दूर ही खड़ा रहा। इसके बाद अभिषेक पवेलियन लौट गए।