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विज्ञापन जहां एक तरफ पूरी दुनिया महज 15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक और तूफानी पारी का लोहा मान रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी दिग्गज अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें वैभव की यह विस्फोटक बल्लेबाजी पच नहीं रही है और जलन के मारे वे इस युवा स्टार को लेकर लगातार गलत और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने एक बार फिर भारत और भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ जहर उगलते हुए वैभव की उम्र पर सवाल खड़े किए हैं।

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भारत-पाकिस्तान की संभावित फाइनल से पहले बौखलाया पाकिस्तान

दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने यूएई (UAE) के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा, लेकिन इसके झटके पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। दरअसल, ग्रुप स्टेज में भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पाकिस्तान-ए टीम को अब डर सता रहा है कि कहीं फाइनल में उसका सामना फिर से प्रचंड फॉर्म में चल रही इंडिया-ए और वैभव सूर्यवंशी से न हो जाए। वैभव की इसी आक्रामक बल्लेबाजी से घबराए तनवीर अहमद ने उनकी उम्र को लेकर विवादित बयान दिया है।

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वैभव की उम्र को लेकर क्या बोले तनवीर अहमद?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक टीवी चैनल के वीडियो में तनवीर अहमद ने वैभव की काबिलियत पर संदेह जताते हुए कहा, 'वह 15 साल का तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम 20-21 साल का है। उसकी वजह यह है कि कोई कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों न हो, 15 साल का बच्चा ऐसे 28 छक्के नहीं मार सकता। इतनी कम उम्र के बच्चे का बेस इतना मजबूत नहीं हो सकता और न ही उसकी बाजुओं में इतनी जान होती है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह 15 साल का है। हो सकता है 20 साल का हो, हो सकता है 21 साल का हो।' इस पर एंकर बोलता है कि कलाई का टेस्ट करा लिया जाए? इस पर तनवरी कहते हैं- करा लें, लेकिन मैं नहीं मानता वह 15 साल का है।



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Vaibhav Sooryavanshi is hitting sixes so effortlessly that former Pakistani cricketer Tanvir Ahmed is questioning his age again 😂🔥 Imagine being so talented that people start demanding an investigation instead of appreciating your batting. Extraordinary talent deserves recognition, not baseless suspicion 🇮🇳❤️ — CA Anurag (@CAAnurag_) November 25, 2026 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक टीवी चैनल के वीडियो में तनवीर अहमद ने वैभव की काबिलियत पर संदेह जताते हुए कहा, 'वह 15 साल का तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम 20-21 साल का है। उसकी वजह यह है कि कोई कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों न हो, 15 साल का बच्चा ऐसे 28 छक्के नहीं मार सकता। इतनी कम उम्र के बच्चे का बेस इतना मजबूत नहीं हो सकता और न ही उसकी बाजुओं में इतनी जान होती है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह 15 साल का है। हो सकता है 20 साल का हो, हो सकता है 21 साल का हो।' इस पर एंकर बोलता है कि कलाई का टेस्ट करा लिया जाए? इस पर तनवरी कहते हैं- करा लें, लेकिन मैं नहीं मानता वह 15 साल का है।

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53 गेंदों में 204 रन ठोककर रचा इतिहास

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को यूएई के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रनों की अकल्पनीय पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उन्होंने 28 गगनचुंबी छक्के और सात चौके जड़े, जिसकी बदौलत इंडिया-ए ने 250 रनों के विशाल लक्ष्य को सिर्फ 14.2 ओवर में ही हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया।