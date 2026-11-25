पंत, गिल और जायसवाल टॉप-10 में

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के तीन खिलाड़ियों ने शीर्ष-10 में जगह बनाई है। ऋषभ पंत एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। शुभमन गिल ने तीन स्थान की छलांग लगाई है और अब सातवें पायदान पर हैं। यशस्वी जायसवाल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर कायम हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी नाबाद 68 रन की पारी ने उन्हें रैंकिंग में फायदा पहुंचाया।

इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के रेयान रिकेल्टन 10 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने 13 स्थान की छलांग लगाकर 17वां स्थान हासिल किया है। श्रीलंका के सोनल दिनुषा चार स्थान ऊपर चढ़कर 19वें नंबर पर हैं। इन तीनों ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में कगिसो रबाडा तीन स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स चार स्थान की छलांग लगाकर 12वें पायदान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं।







