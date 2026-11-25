आईसीसी रैंकिंग: टेस्ट में 3 भारतीय बल्लेबाज टॉप-10 में, बुमराह ने भी लगाई लंबी छलांग; जानें कौन किस पायदान पर?
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का असर साफ दिखाई दिया है। एक तरफ तेज गेंदबाज ने लंबी छलांग लगाकर शीर्ष स्थान के लिए चुनौती पेश की है, तो दूसरी तरफ तीन भारतीय बल्लेबाजों ने टॉप-10 में अपनी जगह मजबूत की है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान को भी बड़ा फायदा हुआ है। आखिर किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा छलांग लगाई?
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आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट की ताजा खिलाड़ी रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में बड़ा फायदा हुआ है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीन स्थान की छलांग लगाकर टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, बल्लेबाजों की सूची में ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी स्थिति सुधारी है। ये तीनों अब टेस्ट बल्लेबाजों की शीर्ष-10 रैंकिंग में शामिल हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा भी टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट पहले दो स्थानों पर बने हुए हैं।
टेस्ट गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर पहुंचे बुमराह
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लिए थे। हालांकि, यह मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन उनके प्रदर्शन का फायदा आईसीसी रैंकिंग में मिला। बुमराह तीन स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन भी उनके साथ इस स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। बुमराह उनसे 25 रेटिंग अंक पीछे हैं। दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा को भी फायदा हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में आठ विकेट लेने के बाद वह दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास दो स्थान की छलांग लगाकर 12वें नंबर पर हैं।
पंत, गिल और जायसवाल टॉप-10 में
टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के तीन खिलाड़ियों ने शीर्ष-10 में जगह बनाई है। ऋषभ पंत एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। शुभमन गिल ने तीन स्थान की छलांग लगाई है और अब सातवें पायदान पर हैं। यशस्वी जायसवाल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर कायम हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में उनकी नाबाद 68 रन की पारी ने उन्हें रैंकिंग में फायदा पहुंचाया।
इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के रेयान रिकेल्टन 10 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने 13 स्थान की छलांग लगाकर 17वां स्थान हासिल किया है। श्रीलंका के सोनल दिनुषा चार स्थान ऊपर चढ़कर 19वें नंबर पर हैं। इन तीनों ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में कगिसो रबाडा तीन स्थान ऊपर चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स चार स्थान की छलांग लगाकर 12वें पायदान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं।
वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के बेन डकेट तीन स्थान ऊपर चढ़कर बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में होबार्ट में शतक लगाने का उन्हें फायदा मिला। इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीती थी। डकेट ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग भी हासिल की है। विल जैक्स पांच स्थान ऊपर चढ़कर 47वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वनडे गेंदबाजों में गस एटकिंसन 10 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें और लियाम डॉसन 14 स्थान ऊपर चढ़कर 39वें नंबर पर हैं। इन दोनों ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल राशिद एक स्थान ऊपर चढ़कर गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सैम करन 12 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 45वें नंबर पर हैं। बल्लेबाजों में फिल सॉल्ट दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे और टॉम बैंटन 26 स्थान की छलांग लगाकर 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है।