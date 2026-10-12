वीडियो: फ्लाइट में एयर होस्टेस ने धोनी को सुनाई अपनी परेशानी, 'कैप्टन कूल' ने दी ऐसी सलाह कि खिल उठा चेहरा!

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने वाले धोनी का एक ऐसा ही अंदाज फ्लाइट में देखने को मिला। इंडिगो की एयर होस्टेस ऐश्वर्या सिंह की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने व्यस्त दिन और काम के दबाव के बारे में बताया। धोनी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, काम के मुश्किल दिनों से निपटने की सलाह दी और एक मजाक भी किया, जिससे एयर होस्टेस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

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एयर होस्टेस ने धोनी को बताया 'मिथ एंड लीजेंड'

ऐश्वर्या सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास मुलाकात का वीडियो साझा किया। वह उस फ्लाइट में ड्यूटी कर रही थीं, जिसमें धोनी सफर कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट के इस दिग्गज खिलाड़ी से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में ऐश्वर्या ने धोनी का परिचय 'मिथ एंड लीजेंड' यानी 'किंवदंती और महान शख्सियत' के रूप में दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कामकाज से जुड़े व्यस्त दिन के बारे में उनसे बातचीत की। धोनी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की।

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धोनी की सलाह और मजाक ने जीता दिल

इस मुलाकात का खास पल तब आया, जब धोनी ने ऐश्वर्या को काम के दबाव और व्यस्त दिनों से निपटने के लिए सलाह दी। हालांकि, साझा किए गए विवरण में उनकी सलाह के सटीक शब्द नहीं बताए गए हैं, लेकिन एयर होस्टेस के साथ उनकी बातचीत सहज और अपनापन भरी नजर आई। धोनी ने बातचीत के दौरान फ्लाइट से जुड़ा एक मजाक भी किया, जिसने ऐश्वर्या को हंसा दिया। इस तरह काम के दबाव से भरा उनका दिन एक यादगार अनुभव में बदल गया। ऐश्वर्या ने इस मुलाकात को 'सपना सच होने जैसा' बताया। उन्होंने धोनी को 'वाकई एक अनमोल इंसान' भी कहा। उनके लिए यह अनुभव सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके साथ कुछ पल बिताने और उनसे सलाह लेने का मौका भी था।

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इस मुलाकात का खास पल तब आया, जब धोनी ने ऐश्वर्या को काम के दबाव और व्यस्त दिनों से निपटने के लिए सलाह दी। हालांकि, साझा किए गए विवरण में उनकी सलाह के सटीक शब्द नहीं बताए गए हैं, लेकिन एयर होस्टेस के साथ उनकी बातचीत सहज और अपनापन भरी नजर आई। धोनी ने बातचीत के दौरान फ्लाइट से जुड़ा एक मजाक भी किया, जिसने ऐश्वर्या को हंसा दिया। इस तरह काम के दबाव से भरा उनका दिन एक यादगार अनुभव में बदल गया। ऐश्वर्या ने इस मुलाकात को 'सपना सच होने जैसा' बताया। उन्होंने धोनी को 'वाकई एक अनमोल इंसान' भी कहा। उनके लिए यह अनुभव सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके साथ कुछ पल बिताने और उनसे सलाह लेने का मौका भी था।

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