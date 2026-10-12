फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   IndiGo Air Hostess Shares Her Workday Woes With MS Dhoni, Gets Advice and a Joke From Captain Cool

वीडियो: फ्लाइट में एयर होस्टेस ने धोनी को सुनाई अपनी परेशानी, 'कैप्टन कूल' ने दी ऐसी सलाह कि खिल उठा चेहरा!

Mon, 12 Oct 2026 12:11 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 12 Oct 2026 12:11 PM IST
सार

इंडिगो की एयर होस्टेस ऐश्वर्या सिंह की फ्लाइट में महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने व्यस्त दिन और काम के दबाव के बारे में बताया, तो धोनी ने उनकी बात सुनी, सलाह दी और फ्लाइट से जुड़ा मजाक भी किया। ऐश्वर्या ने इस अनुभव को 'सपना सच होने जैसा' बताया। उनका वीडियो इंस्टाग्राम पर 18 लाख से अधिक बार देखा गया।
 

विज्ञापन
IndiGo Air Hostess Shares Her Workday Woes With MS Dhoni, Gets Advice and a Joke From Captain Cool
धोनी और एयर होस्टेस - फोटो : Instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने वाले धोनी का एक ऐसा ही अंदाज फ्लाइट में देखने को मिला। इंडिगो की एयर होस्टेस ऐश्वर्या सिंह की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने व्यस्त दिन और काम के दबाव के बारे में बताया। धोनी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, काम के मुश्किल दिनों से निपटने की सलाह दी और एक मजाक भी किया, जिससे एयर होस्टेस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
विज्ञापन
Trending Videos

एयर होस्टेस ने धोनी को बताया 'मिथ एंड लीजेंड'
ऐश्वर्या सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास मुलाकात का वीडियो साझा किया। वह उस फ्लाइट में ड्यूटी कर रही थीं, जिसमें धोनी सफर कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट के इस दिग्गज खिलाड़ी से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में ऐश्वर्या ने धोनी का परिचय 'मिथ एंड लीजेंड' यानी 'किंवदंती और महान शख्सियत' के रूप में दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कामकाज से जुड़े व्यस्त दिन के बारे में उनसे बातचीत की। धोनी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की।
विज्ञापन
विज्ञापन

धोनी की सलाह और मजाक ने जीता दिल
इस मुलाकात का खास पल तब आया, जब धोनी ने ऐश्वर्या को काम के दबाव और व्यस्त दिनों से निपटने के लिए सलाह दी। हालांकि, साझा किए गए विवरण में उनकी सलाह के सटीक शब्द नहीं बताए गए हैं, लेकिन एयर होस्टेस के साथ उनकी बातचीत सहज और अपनापन भरी नजर आई। धोनी ने बातचीत के दौरान फ्लाइट से जुड़ा एक मजाक भी किया, जिसने ऐश्वर्या को हंसा दिया। इस तरह काम के दबाव से भरा उनका दिन एक यादगार अनुभव में बदल गया। ऐश्वर्या ने इस मुलाकात को 'सपना सच होने जैसा' बताया। उन्होंने धोनी को 'वाकई एक अनमोल इंसान' भी कहा। उनके लिए यह अनुभव सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके साथ कुछ पल बिताने और उनसे सलाह लेने का मौका भी था।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by 𝘼𝙞𝙨𝙝𝙬𝙖𝙧𝙮𝙖 𝙎𝙞𝙣𝙜𝙝 (@waryaa_18)


विज्ञापन

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
धोनी के साथ ऐश्वर्या की इस बातचीत के वीडियो को इंस्टाग्राम पर 18 लाख से अधिक बार देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद क्रिकेट प्रशंसकों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने ऐश्वर्या को इस मुलाकात के लिए बधाई दी, जबकि कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे उनकी जगह होना चाहते थे। धोनी को उनके शांत स्वभाव और सहज व्यवहार के लिए 'कैप्टन कूल' कहा जाता है। फ्लाइट में हुई इस छोटी-सी मुलाकात ने एक बार फिर प्रशंसकों को उनका यही अंदाज दिखाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed