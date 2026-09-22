{"_id":"6ab24c8290dbc90f720c727d","slug":"india-survive-japan-scare-after-wide-call-is-overturned-in-dramatic-final-over-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जापान के खिलाफ बाल-बाल बचा भारत: आखिरी ओवर में अंपायर के वाइड के फैसले को बदलने पर विवाद; क्या कहते हैं नियम?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन भारत ने जापान को बारिश से प्रभावित पांच ओवर के मुकाबले में दो रन से हराकर मैच तो अपने नाम कर लिया, लेकिन आखिरी ओवर में वाइड के फैसले को पलटने का मामला चर्चा में आ गया। जापान को जीत के लिए आखिरी चार गेंदों में छह रन चाहिए थे और इसी दौरान अंपायर के एक फैसले को बदल दिया गया। इसके बाद भारत ने मुकाबला दो रन से जीत लिया।

आखिरी ओवर में क्या हुआ?

सानो में जापान को जीत के लिए 33 रन का लक्ष्य मिला था। भारतीय टीम ने पांच ओवर में 32/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में जापान की टीम ने चार ओवर के बाद 27/3 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए आखिरी छह गेंदों में छह रन चाहिए थे। कप्तान शिराय-पैडमोर के आउट होने के बाद जापान की उम्मीदें कमजोर हुईं, लेकिन आखिरी ओवर में मुकाबला फिर भी रोमांचक बना रहा। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराय-पैडमोर के खिलाफ राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद लेग स्टंप की लाइन पर पड़ी। बल्लेबाज ने खाली ऑफ साइड की ओर स्विच हिट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद से संपर्क नहीं कर सके। मैदानी अंपायर क्रिस थर्गेट ने इसे वाइड करार दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

अक्षर और सैमसन ने जताई नाराजगी

वाइड का फैसला भारतीय टीम को पसंद नहीं आया। अक्षर पटेल और विकेटकीपर संजू सैमसन ने फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर लेग अंपायर क्रिस ब्राउन के पास गए और उनसे बातचीत की। दोनों अंपायरों ने आपस में चर्चा की। इसके बाद थर्गेट ने अपना वाइड का फैसला पलट दिया और गेंद को वाइड नहीं माना गया। यह फैसला मैच के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि जापान अंत में 30/3 तक ही पहुंच सका और भारत ने मुकाबला दो रन से जीत लिया।



pic.twitter.com/cMBkzEI3J7 — Ben Gardner (@Ben_Wisden) September 22, 2026 वाइड का फैसला भारतीय टीम को पसंद नहीं आया। अक्षर पटेल और विकेटकीपर संजू सैमसन ने फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर लेग अंपायर क्रिस ब्राउन के पास गए और उनसे बातचीत की। दोनों अंपायरों ने आपस में चर्चा की। इसके बाद थर्गेट ने अपना वाइड का फैसला पलट दिया और गेंद को वाइड नहीं माना गया। यह फैसला मैच के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि जापान अंत में 30/3 तक ही पहुंच सका और भारत ने मुकाबला दो रन से जीत लिया।

विज्ञापन

क्या अंपायर अपना फैसला बदल सकता है?

यही इस पूरे मामले का सबसे अहम सवाल है। क्रिकेट के कानून 2.12 के अनुसार अंपायर अपना फैसला बदल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। नियम के मुताबिक, अंपायर अपना फैसला तभी बदल सकता है जब बदलाव तुरंत किया जाए और वह डेड बॉल से जुड़े कानून के विपरीत न हो। इसके बाद फैसला अंतिम माना जाता है। इसलिए सिर्फ फैसला बदले जाने के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि अंपायर ने नियम तोड़ा। हालांकि, इस घटनाक्रम में एक दूसरा पहलू भी चर्चा में है।

खिलाड़ियों के व्यवहार पर भी उठ सकता है सवाल

आईसीसी की खेल परिस्थितियों के अनुच्छेद 2.8 में अंपायर के फैसले पर खिलाड़ियों के व्यवहार से जुड़े प्रावधान हैं। इसमें अंपायर के फैसले पर अत्यधिक और स्पष्ट निराशा जताने या उसके फैसले को लेकर अंपायर से बहस या लंबी चर्चा करने जैसी स्थितियां शामिल हैं। भारत के खिलाड़ियों ने फैसले पर अपनी नाराजगी जताई और कप्तान अय्यर ने अंपायर से बातचीत भी की। ऐसे में यह देखा जाना बाकी है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में किसी खिलाड़ी ने खेल परिस्थितियों में तय सीमा का उल्लंघन किया या नहीं। हालांकि, उपलब्ध घटनाक्रम में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी भारतीय खिलाड़ी पर इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है।