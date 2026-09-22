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Hindi News ›   Cricket ›   Asian Games 2026: India Women Win Second Consecutive Gold, Thrash Sri Lanka by 147 Runs

एशियन गेम्स: स्वर्ण पदक का खाता खुला, भारतीय बेटियों ने क्रिकेट में जीता लगातार दूसरा गोल्ड, श्रीलंका को रौंदा

Tue, 22 Sep 2026 01:31 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 22 Sep 2026 01:31 PM IST
सार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक का खाता खोल दिया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/3 का विशाल स्कोर बनाया, जवाब में श्रीलंकाई टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर सिमट गई।

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Asian Games 2026: India Women Win Second Consecutive Gold, Thrash Sri Lanka by 147 Runs
भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women

विस्तार
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भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनके साथ शेफाली वर्मा ने भी अहम योगदान दिया और 48 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को शुरुआती ओवरों में मजबूती दी और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। इसके बाद भारत ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे।
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ऋचा घोष ने अंत में मचाई तबाही
भारत की पारी के आखिरी हिस्से में ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 49 रन ठोककर टीम को 200 के पार पहुंचाया। भारत ने 20 ओवर में 216 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 217 रन का लक्ष्य रखा। इस तरह भारत ने फाइनल में श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया।
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भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को समेटा
217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने मुकाबला 147 रन से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को संभलने का मौका नहीं दिया।
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2023 के बाद फिर भारत का स्वर्ण
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इससे पहले 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स में भी महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी टीम ने अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।

 
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