{"_id":"6ab242cbac4ec8c9200470c8","slug":"pm-narendra-modi-congratulate-india-women-cricket-team-for-bagging-gold-medal-at-asiad-social-media-reactions-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बेटियों की जीत से गदगद हुए पीएम मोदी: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण जीतने पर दी बधाई, जानें क्या कहा","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला टीम के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशियन गेम्स 2026 में देश को पहला स्वर्ण दिलाया है। भारतीय महिला टीम ने इस तरह लगातार दूसरी बार एशियाड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम का कहना है कि ये जीत देश भर के अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी।

भारत की बड़ी जीत

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियन गेम्स 2026 में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय टीम ने इसके साथ ही एशियाड में अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। भारत ने इससे पहले हांग्झू एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ढेर हो गई। इस तरह भारतीय महिला टीम ने 147 रनों के अंतर से जीत दर्ज की। भारत की महिला टी20 क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2018 एशिया कप में मलयेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम्स में श्रीलंका ने रजत और पाकिस्तान ने महिला क्रिकेट में कांस्य पदक अपने नाम किया।

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'महिला क्रिकेट टीम ने बढ़ाया मान'

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट की शानदार जीत! एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर हमारी महिला क्रिकेट टीम को बहुत-बहुत बधाई। खेलों में टीम का प्रदर्शन जबरदस्त रहा, जिसमें आत्मविश्वास, कौशल और बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला। इस जीत के साथ ही भारत को इन खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल भी मिला है। टीम ने देश का मान बढ़ाया है और ये जीत देश भर के अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी। पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

A splendid triumph for Indian cricket!



Heartiest congratulations to our Women’s Cricket Team on winning the Gold medal at the Asian Games. It was a commanding performance at the Games, marked by confidence, skill and wonderful teamwork.



This victory also brings India its first… pic.twitter.com/oZI9Uoyp6I — PMO India (@PMOIndia) September 22, 2026 प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट की शानदार जीत! एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर हमारी महिला क्रिकेट टीम को बहुत-बहुत बधाई। खेलों में टीम का प्रदर्शन जबरदस्त रहा, जिसमें आत्मविश्वास, कौशल और बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला। इस जीत के साथ ही भारत को इन खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल भी मिला है। टीम ने देश का मान बढ़ाया है और ये जीत देश भर के अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी। पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

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