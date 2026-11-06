भारत बनाम न्यूजीलैंड: रोहित और विराट की फील्डिंग का कौन हुआ मुरीद? तारीफों के बांधे पुल; जानिए क्या कहा

Indian fielding Coach talks about the efforts by 38-year-old Kohli & 39-year-old Rohit 🔥 - ROKO, An Inspiration to all youngsters. https://t.co/XAGBiKET0t — Johns. (@CricCrazyJohns) November 6, 2026

फील्डिंग कोच ने रोहित शर्मा की भी जमकर सराहना की। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में डेरिल मिचेल के रन आउट होने का जिक्र करते हुए कहा कि रोहित ने गेंद की दिशा का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। इसी वजह से वह सही समय पर सही जगह पहुंचने में सफल रहे। घोष के मुताबिक, रोहित सीधे गेंद की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि पहले से ही स्क्वायर लेग की दिशा में मूव कर रहे थे। उनके इसी शुरुआती अंदाजे ने रन आउट करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, 'अंदाजा लगाना फील्डिंग के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। रोहित ने पहले ही समझ लिया था कि गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाएगी। उनके इस शुरुआती मूवमेंट ने उन्हें अपनी स्किल का पूरा इस्तेमाल करने में मदद की।'