दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज आतिशबाजी होने वाली है! एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत-ए और श्रीलंका-ए की टीमें फाइनल के टिकट के लिए आमने-सामने हैं। एक तरफ 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी की आंधी है, जिन्होंने महज 53 गेंदों में 204 रन बनाकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा रखी है, तो दूसरी तरफ अजेय रथ पर सवार श्रीलंका की अनुशासित गेंदबाजी। भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाले इस नॉकआउट मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।

वैभव की विस्फोटक फॉर्म भारत की सबसे बड़ी ताकत

तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया-ए ने ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। नेपाल के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तान-ए से मिली 48 रनों की हार ने टीम को थोड़ा झकझोरा जरूर था, लेकिन यूएई के खिलाफ पिछले मुकाबले में भारत ने ऐतिहासिक वापसी की। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों पर नाबाद 204 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 250 रनों का लक्ष्य 15 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया। हालांकि, नॉकआउट मुकाबले से पहले रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह और आयुष बदोनी जैसे मध्यक्रम के बल्लेबाजों की फॉर्म और हर्षित राणा की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण का बीच के ओवरों में अनुशासन टीम के लिए अहम रहेगा।