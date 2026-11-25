{"_id":"6b06da73593486198208a887","slug":"vaibhav-sooryavanshi-40-crore-ipl-auction-aakash-chopra-prediction-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वैभव को आईपीएल में मिल सकते हैं 40 करोड़!: आकाश चोपड़ा का दावा, बन सकते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यूएई के खिलाफ 53 गेंदों पर 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी से प्रभावित पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी की है कि वैभव आईपीएल में 40 करोड़ रुपये तक हासिल कर सकते हैं। चोपड़ा के मुताबिक, वैभव भविष्य में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन सकते हैं।

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर चर्चा में हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यूएई के खिलाफ ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ने के बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि आने वाले समय में वैभव आईपीएल में 40 करोड़ रुपये तक की कीमत हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। दरअसल, राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में महज 53 गेंदों पर 204 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत इंडिया ए ने मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वैभव ने अपनी पारी के दौरान गेंदबाजों की जमकर खबर ली और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।

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आकाश चोपड़ा ने बताया 40 करोड़ रुपये वाला खिलाड़ी

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर भविष्य में यह युवा बल्लेबाज आईपीएल की नीलामी में उतरता है या रिटेंशन को लेकर चर्चा होती है, तो वह सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं। चोपड़ा के मुताबिक, आईपीएल में जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन वैभव में मुकाबले का रुख पूरी तरह बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि दूसरे खिलाड़ी टीम को जीत की ओर ले जाते हैं, जबकि वैभव अपनी बल्लेबाजी से मैच को एकतरफा बनाने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से वह भविष्य में 40 करोड़ रुपये वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। हालांकि, चोपड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वैभव ने खुद इतनी रकम की मांग की है।

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वैभव की बल्लेबाजी देखकर वीडियो गेम जैसा लगा

आकाश चोपड़ा ने यूएई के खिलाफ वैभव की ऐतिहासिक पारी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 रन बनाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से इसे संभव कर दिखाया। चोपड़ा ने बताया कि वैभव ने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके बाद भी वह नहीं रुके और दोहरा शतक जड़कर एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई वीडियो गेम खेला जा रहा हो।

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