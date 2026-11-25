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पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की है। दोनों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताते हुए बिना दबाव और तुलना के खेलने देने की बात कही।

विज्ञापन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की चर्चा लगातार जारी है। आईपीएल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद रिकॉर्ड दोहरा शतक जड़ने वाले वैभव की पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जमकर तारीफ की है। दोनों दिग्गजों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया और कहा कि इतनी कम उम्र में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए।

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क्या बोले गांगुली?

कोलकाता में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि वह बेहद अच्छे खिलाड़ी हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया है। वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी संभावना हैं। भारत की ओर से उन्हें अब तक जितने भी मौके मिले हैं, उनमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। गांगुली ने कहा कि वैभव को लेकर किसी तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने खेल पर ध्यान देने देना चाहिए। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अभी उनकी उम्र महज 15-16 साल है। ऐसे में जरूरी है कि उन पर किसी तरह का दबाव बनाने के बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से खेलने का मौका दिया जाए।

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अजहरुद्दीन ने भी की तारीफ, बोले- रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं

वहीं, हैदराबाद में तेलंगाना के मंत्री और पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड दोहरे शतक की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में वैभव जिस तरह से खेल रहे हैं, उसे देखकर काफी खुशी होती है। उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और उनके अनुसार इस रिकॉर्ड को तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अजहरुद्दीन ने कहा कि जब किसी युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया जाता है, तो उसे हर मैच में खेलने का मौका मिलना चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी को बड़ा बनाना है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा अवसर देने होंगे। लगातार मौके मिलने से ही युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं।

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