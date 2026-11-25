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बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट की प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर उठे सवालों के बीच कहा कि खिलाड़ी को चयन विवाद में बेवजह नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लेइंग-11 का चयन पिच और परिस्थितियों को देखकर कोच और कप्तान करते हैं।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए हालिया टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखने का फैसला लगातार चर्चा में है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिराज को चयन से जुड़े विवाद में बेवजह नहीं घसीटना चाहिए। प्लेइंग-11 का चयन करना कोच और कप्तान का काम है और इसमें कई परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

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चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था भारत

दरअसल, वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय टीम ने चार तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज को मौका दिया था। हालांकि, 48 टेस्ट मैचों का अनुभव रखने वाले मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर रखा गया। इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए थे। भारत ने पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की थी, लेकिन इसके बावजूद टीम न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में ऑलआउट नहीं कर सकी। मेजबान टीम ने पांच विकेट पर 239 रन बनाकर मुकाबला ड्रॉ करा लिया। इस नतीजे के बाद भारतीय टीम के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को भी झटका लगा।

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सिराज को विवाद में घसीटना ठीक नहीं: शुक्ला

पीटीआई से बातचीत में राजीव शुक्ला ने कहा कि मोहम्मद सिराज को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सिराज को किसी तरह के विवाद में घसीटना चाहिए। यह ठीक नहीं है। प्लेइंग-11 का चयन कोच और कप्तान को करना होता है। किसी खिलाड़ी को बेवजह इस तरह के विवाद में लाना अच्छी बात नहीं है।' शुक्ला ने उन अटकलों को भी खारिज किया, जिनमें सिराज को बाहर रखने के पीछे क्रिकेट से इतर कारण बताए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिराज टीम का हिस्सा हैं और प्लेइंग-11 का फैसला पिच की स्थिति, विकेट के व्यवहार और मैच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

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गावस्कर और शास्त्री ने भी उठाए थे सवाल

सिराज को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने इस फैसले को स्वीकार करना मुश्किल बताया था। वहीं, पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी सिराज के अनुभव, आक्रामकता और सीम मूवमेंट का फायदा उठाने की क्षमता का हवाला देते हुए टीम प्रबंधन के फैसले पर सवाल उठाए थे।

वैभव सूर्यवंशी की पारी के मुरीद हुए राजीव शुक्ला

राजीव शुक्ला ने इस दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की भी जमकर तारीफ की। यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 200 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले वैभव को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इतनी कम गेंदों में 200 से ज्यादा रन बनाना आसान नहीं है।



शुक्ला के मुताबिक, वैभव की इस उपलब्धि की वजह से दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने भी उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वैभव ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उससे भारतीय क्रिकेट के भविष्य को मजबूती मिलेगी और उनका अपना करियर भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा।