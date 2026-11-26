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क्रिकेट के मैदान पर आपने बल्लेबाजों को बोल्ड, कैच और रन आउट होते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या किसी बल्लेबाज को गेंद खेलने का मौका मिले बिना ही आउट होते देखा है? महिला बिग बैश लीग (WBBL) में बुधवार को ऐसा ही एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच मुकाबले में वेस्टइंडीज की बल्लेबाज डिएंड्रा डॉटिन अनोखे तरीके से आउट हो गईं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में इस तरह आउट होने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विज्ञापन

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75 सेकंड की देरी और गेंदबाज को मिला स्टंप पर निशाना लगाने का मौका

दरअसल, बिग बैश लीग में 2021-22 सीजन से एक अनोखा नियम लागू है। इसके तहत विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज को अगली गेंद का सामना करने के लिए 75 सेकंड के भीतर तैयार होना होता है। अगर बल्लेबाज तय समय में तैयार नहीं होता है तो उसे अगली गेंद खेलने की अनुमति नहीं मिलती।



ऐसी स्थिति में गेंदबाज को स्टंप पर निशाना लगाने का मौका दिया जाता है। इस दौरान बल्लेबाज को क्रीज से पांच मीटर दूर खड़ा होना पड़ता है और वह गेंद का सामना नहीं कर सकता। अगर गेंदबाज स्टंप पर गेंद मारने में सफल रहता है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। इस नियम का उद्देश्य खेल की गति बनाए रखना और बल्लेबाजों की ओर से होने वाली अनावश्यक देरी को रोकना है।



Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026 दरअसल, बिग बैश लीग में 2021-22 सीजन से एक अनोखा नियम लागू है। इसके तहत विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज को अगली गेंद का सामना करने के लिए 75 सेकंड के भीतर तैयार होना होता है। अगर बल्लेबाज तय समय में तैयार नहीं होता है तो उसे अगली गेंद खेलने की अनुमति नहीं मिलती।ऐसी स्थिति में गेंदबाज को स्टंप पर निशाना लगाने का मौका दिया जाता है। इस दौरान बल्लेबाज को क्रीज से पांच मीटर दूर खड़ा होना पड़ता है और वह गेंद का सामना नहीं कर सकता। अगर गेंदबाज स्टंप पर गेंद मारने में सफल रहता है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। इस नियम का उद्देश्य खेल की गति बनाए रखना और बल्लेबाजों की ओर से होने वाली अनावश्यक देरी को रोकना है।

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डॉटिन के साथ क्या हुआ?

बुधवार को मेलबर्न रेनेगेड्स की पारी के दौरान डिएंड्रा डॉटिन छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं। हालांकि, वह अगली गेंद का सामना करने के लिए निर्धारित 75 सेकंड के भीतर तैयार नहीं हो सकीं। मैदानी अंपायरों ने इस मामले पर आपस में चर्चा की और तय किया कि डॉटिन ने निर्धारित समय से ज्यादा देरी की है। इसके बाद उन्हें क्रीज से दूर खड़े होने का निर्देश दिया गया।



ब्रिस्बेन हीट की गेंदबाज सारा ग्लेन ने इस मौके का फायदा उठाया और स्टंप पर निशाना साधा। उनकी गेंद सीधे स्टंप पर लगी और डॉटिन को आउट करार दिया गया। इस तरह डॉटिन बिना गेंद खेले ही पवेलियन लौट गईं। स्कोरकार्ड में डॉटिन के खाते में एक गेंद दर्ज हुई और उन्हें सारा ग्लेन की गेंद पर बोल्ड आउट दिखाया गया।

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