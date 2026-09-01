ग्लेन फिलिप्स का हाथ है या चुंबक: बाउंड्री लाइन पर एक हाथ से पकड़ा कैच; खुद चौंके और फिर हंस पड़े, देखें VIDEO

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विज्ञापन क्रिकेट में कैच अक्सर मैच का रुख बदल देते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने जो किया, उसे देखकर शायद वह खुद भी यकीन नहीं कर पाए। कैरिबियाई प्रीमियर लीग में सोमवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में गुयाना से खेल रहे फिलिप्स ने बाउंड्री लाइन के ठीक पास एक हाथ से ऐसा कैच लपका कि गेंद उनके हाथ में चिपकी नजर आई। कैच पूरा करने के बाद उनका रिएक्शन भी देखने लायक था, पहले हैरानी, फिर चेहरे पर मुस्कान। यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गुयाना वॉरियर्स की पारी, हेटमायर का शतक

दरअसल, त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेले गए इस मुकाबले में गुयाना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में पांच विकेट पर 185 रन बनाए। बारिश के कारण मैच 16-16 ओवर का हुआ। डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से त्रिनबागो को 182 रन का लक्ष्य मिला। शिमरोन हेटमायर ने 43 गेंद में आठ चौके और नौ छक्कों की मदद से 111 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली। फिलिप्स बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। इसके अलावा शाई होप ने 16, रोमारियो शेफर्ड ने सात गेंद में नाबाद 27 रन की पारी खेली। इनमें दो चौके और तीन छक्के शामिल रहे। मैथ्यू नंदू ने 13, मोहम्मद नबी ने छह और क्वेंटीन सैम्पसन ने सात रन बनाए।



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