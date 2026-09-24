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विज्ञापन भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम के साथ अपने दो साल के कार्यकाल को लेकर खुलकर बात की। जुलाई 2024 में मुख्य कोच का पद संभालने वाले गंभीर के कार्यकाल में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 पुरुष टी20 विश्व कप जीता। हालांकि, इस दौरान टीम को टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी जमीन पर और न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर सीरीज में हार का सामना भी करना पड़ा। गंभीर ने कहा कि दो साल का यह सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा और उन्होंने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी भी स्वीकार की है।

'सफलताओं को हमेशा संजोकर रखूंगा'

गंभीर ने अपने कार्यकाल के बारे में कहा, 'ये दो साल पलक झपकते नहीं बीते। मुझे लगता है कि मेरे हिस्से में भी उतार-चढ़ाव आए हैं। मेरी कुछ नाकामियां रही हैं और कुछ सफलताएं भी। लेकिन मैंने हमेशा माना है कि जब आप इस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं तो उतार-चढ़ाव हमेशा आते हैं।' उन्होंने कहा, 'चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट, हां, मुझे सफलता मिली है और मैं उसे हमेशा संजोकर रखूंगा, लेकिन मेरे हिस्से में नाकामियां भी आई हैं। और उन्हें भी मैं दोनों हाथों से स्वीकार करता हूं।' गंभीर के कार्यकाल में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 पुरुष टी20 विश्व कप अपने नाम किया। दूसरी ओर, टेस्ट क्रिकेट में टीम को कुछ मुश्किल परिणामों का सामना करना पड़ा।

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टेस्ट टीम में बदलाव को लेकर बोले गंभीर

भारतीय टेस्ट टीम इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के जाने के बाद टीम को नए खिलाड़ियों के साथ मजबूत आधार तैयार करना है। गंभीर ने मौजूदा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टेस्ट टीम के भविष्य को मजबूत करने पर जोर दिया।



उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड के बाद से हमने काफी अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेला है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम अभी बदलाव की प्रक्रिया से बाहर आ गए हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का बदलाव हुआ है, खासकर रोहित, विराट और अश्विन जैसे खिलाड़ियों के जाने के बाद, जाहिर तौर पर इस तरह के खिलाड़ियों की जगह लेना बहुत मुश्किल है।'



उन्होंने इन खिलाड़ियों के योगदान को याद करते हुए कहा, 'इन खिलाड़ियों के पास जितनी प्रतिभा और अनुभव था और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए खासकर लाल गेंद के क्रिकेट में जितना कुछ किया है, उसकी जगह लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इसमें समय लगेगा।'



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'सही खिलाड़ियों का समर्थन करते रहे तो दबदबा बनाएंगे'

गंभीर का मानना है कि नए खिलाड़ियों को लगातार समर्थन देने से भारतीय टेस्ट टीम लंबे समय तक मजबूत रह सकती है। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही खिलाड़ियों का समर्थन करते रहे तो शायद भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक लाल गेंद के क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखना शुरू कर देगा।' उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में नए खिलाड़ियों को तैयार करते समय उनकी उम्र और अनुभव के साथ-साथ उन्हें इस प्रारूप की अहमियत भी समझाना जरूरी है।



गंभीर ने कहा, 'जब आप लाल गेंद के क्रिकेट में नए खिलाड़ियों को शामिल करते हैं तो आप उनकी उम्र और उन्होंने कितने मैच खेले हैं, यह देखते हैं। आप उन्हें यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कितना महत्वपूर्ण है। मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूं कि जो देश टेस्ट क्रिकेट में मजबूत होता है, वह क्रिकेट में भी मजबूत होता है। इसलिए लाल गेंद का क्रिकेट अब भी हमारी प्राथमिकता है।'