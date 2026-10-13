इंग्लैंड टीम के स्टाफ में कौन-कौन शामिल?: फ्लेमिंग-मैकुलम ने किन्हें चुना? इन दिग्गजों को सौंपी नई जिम्मेदारी

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इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट और व्हाइट-बॉल प्रारूप के लिए कोचिंग स्टाफ की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ मार्कस ट्रेस्कोथिक, जेम्स फोस्टर और एरिक सिमंस काम करेंगे। वहीं, व्हाइट-बॉल टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के सहयोगी स्टाफ में सारा टेलर, जीतन पटेल और टिम साउदी शामिल होंगे। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन को मेंटर की भूमिका सौंपी गई है। विज्ञापन



इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग व्यवस्था में भी नए पद बनाए हैं। माइक यार्डी को एलीट नेशनल बैटिंग लीड और रिचर्ड डॉसन को एलीट नेशनल स्पिन बॉलिंग लीड की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रॉय कूली इस साल की शुरुआत में एलीट नेशनल पेस बॉलिंग लीड का पद संभाल चुके हैं। विज्ञापन

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फ्लेमिंग के साथ काम करेंगे डॉसन, ट्रेस्कोथिक और फोस्टर

इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के कोचिंग स्टाफ में रिचर्ड डॉसन, मार्कस ट्रेस्कोथिक, जेम्स फोस्टर और एरिक सिमंस शामिल होंगे। डॉसन दो साल तक ग्लेमॉर्गन के मुख्य कोच रहे। उनके नेतृत्व में टीम ने 2025 में रोथसे काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन वन में जगह बनाई और 2026 में शीर्ष डिविजन में अपना स्थान बरकरार रखा। डॉसन इससे पहले इंग्लैंड लायंस, इंग्लैंड की अंडर-19 टीम और एलीट पाथवे कार्यक्रम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। अब वह राष्ट्रीय टीम की कोचिंग व्यवस्था में लौट रहे हैं।



इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जेम्स फोस्टर भी राष्ट्रीय कोचिंग सेटअप का हिस्सा होंगे। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग में कोचिंग का अनुभव है। वह 2018 से 2022 के बीच इंग्लैंड की पुरुष टीम के व्हाइट-बॉल प्रारूप में सलाहकार कोच रहे थे। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड की पुरुष टीम के साथ काम किया। वह 2022 और 2023 में द हंड्रेड की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के मुख्य कोच भी रहे। इसके अलावा उन्हें आईपीएल, पाकिस्तान सुपर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोचिंग का अनुभव है।

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मैकुलम के स्टाफ में सारा टेलर और टिम साउदी

ब्रेंडन मैकुलम की अगुआई वाली इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के कोचिंग स्टाफ में सारा टेलर, जीतन पटेल और टिम साउदी शामिल होंगे। केविन पीटरसन मेंटर की भूमिका निभाएंगे। इस टीम को आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। वहीं, टेस्ट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी। दोनों प्रारूपों के कोचिंग स्टाफ आगामी दौरों से अपनी भूमिका निभाएंगे।

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