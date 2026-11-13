आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड: भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को मिला सम्मान, पुरुष वर्ग में किसने मारी बाजी?

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भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन को अक्तूबर 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।

विज्ञापन भारत की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर मार्को यानसेन को अक्तूबर 2026 के लिए क्रमशः आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दीप्ति को जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिला, जबकि यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने दमदार खेल की बदौलत यह उपलब्धि हासिल की।

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जिम्बाब्वे के खिलाफ दीप्ति का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन 29 वर्षीय दीप्ति ने अक्तूबर में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के सभी छह अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों प्रारूपों में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 155 रन बनाए और सात विकेट अपने नाम किए।

दीप्ति ने टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में रायपुर में 49 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर भारत को शुरुआती झटकों से उबारा। इस मुकाबले में भारत ने एक समय 19 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके अलावा उन्होंने टी20 सीरीज में दो विकेट भी लिए और भारतीय टीम ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

वनडे सीरीज में भी दीप्ति का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने पहले वनडे में दो विकेट लिए, जबकि दूसरे मुकाबले में अपने करियर का दूसरा वनडे शतक जड़ने के साथ तीन विकेट भी हासिल किए। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। दीप्ति ने इस पुरस्कार के लिए बांग्लादेश की शोभना मोस्तारी और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा।

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शतक को बताया खास, टीम और प्रशंसकों का जताया आभार

पुरस्कार मिलने पर दीप्ति ने खुशी जाहिर करते हुए टीम की युवा खिलाड़ियों, साथियों और सहयोगी स्टाफ के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज पूरी टीम के लिए शानदार रही और शतक लगाना उनके लिए विशेष पल था, क्योंकि इससे टीम को जीत मिली। दीप्ति ने पुरस्कार के लिए वोटिंग पैनल और प्रशंसकों का आभार जताते हुए कहा कि वह इस सम्मान को दुनियाभर में मौजूद अपने प्रशंसकों को समर्पित करना चाहती हैं।

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यानसेन ने पहली बार जीता आईसीसी का मासिक पुरस्कार

पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका के 26 वर्षीय मार्को यानसेन ने पाकिस्तान के अराफात मिन्हास और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को पछाड़कर पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की 2-1 से जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। शुरुआती टेस्ट गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी की, जिसमें यानसेन का बल्ले और गेंद दोनों से योगदान अहम रहा।

दूसरे टेस्ट में 85 रन और छह विकेट लेकर दिलाई जीत

सीरीज के दूसरे टेस्ट में गकेबरहा में यानसेन ने पहली पारी में 85 रन बनाए और पूरे मैच में छह विकेट हासिल किए। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 31 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर की। इसके बाद निर्णायक तीसरे टेस्ट में भी यानसेन ने अर्धशतक लगाया और तीन विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को सीरीज 2-1 से जिताने में मदद की।