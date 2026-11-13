भारत के खिलाफ हेनरी ने कैसे बरपाया कहर?: छह विकेट लेकर बनाए कई रिकॉर्ड्स; रोहित-विराट का खाता नहीं खुलने दिया

What a performance in Tauranga 👌 Matt Henry with a career-best of 6/27 leads the BLACKCAPS to a 244 run win. 📸 @PhotosportNZ https://t.co/rkQq4rEDMs — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मैट हेनरी ने अपनी गेंदबाजी की रणनीति और पहले ओवर में मिली सफलता के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘हवा बहुत तेज चल रही थी और हम चीजों को सरल रख रहे थे। यह मजेदार है कि जब आप एक साधारण रणनीति के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। इसमें थोड़ी किस्मत का भी साथ रहा। एक शॉट थोड़ा नीचे लगा था, शायद हवा ने मुझे थोड़ा साइड में धकेल दिया।’अपनी गेंदबाजी की योजना के बारे में हेनरी ने कहा, ‘हवा जिस दिशा में चल रही थी, उसे देखते हुए मैं स्विंग को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। पहली गेंद से ही कोशिश थी कि अपनी ताकत के मुताबिक गेंदबाजी करूं और स्टंप को खेल में रखूं। हमें पता था कि नई गेंद से एक छोटा सा मौका मिलेगा, जिसमें बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। हम चीजों को जितना संभव हो सके, उतना सरल रखना चाहते थे।’भारत के खिलाफ अपनी सफलता पर हेनरी ने कहा, ‘मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहता। भारतीय टीम विश्व स्तरीय है। हम लगातार यही बात कर रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी काफी गहरी है। यह सिर्फ एक मैच है और हमारे पास जल्द ही एक और मुकाबला है, जिसमें उम्मीद है कि हम सीरीज बराबर कर सकेंगे।’ हेनरी ने बताया कि अब उनका ध्यान टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर होगा। उन्होंने कहा कि वह टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे और अगले सप्ताह से शुरू होने वाले मुकाबले के लिए लाल गेंद से अभ्यास करेंगे।