{"_id":"6af6c18a5c3d587e5d0bf30d","slug":"mahli-beardman-takes-record-breaking-six-wickets-on-odi-debut-as-australia-bowl-out-england-for-131-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ऑस्ट्रेलिया के 21 साल के गेंदबाज ने मचाया कहर: डेब्यू वनडे में 6 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड 131 पर ढेर","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज शुक्रवार को पर्थ में हुआ। पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के 21 वर्षीय तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर अपना पहला मैच खेल रहे बियर्डमैन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने 24 रन देकर छह विकेट झटके और वनडे डेब्यू पर किसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने नाम कर लिया। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम 34 ओवर से पहले ही 131 रन पर सिमट गई। विज्ञापन



बियर्डमैन ने अपने वनडे करियर का पहला विकेट आठवीं गेंद पर हासिल किया और फिर इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक, जो रूट, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर को पवेलियन भेजा। खास बात यह रही कि उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को उनके 200वें वनडे मुकाबले में आउट किया। विज्ञापन

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बियर्डमैन ने 24 रन देकर झटके छह विकेट

पर्थ में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने अपने युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया। बियर्डमैन के लिए यह घरेलू मैदान पर पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था। उन्होंने इस मौके को यादगार बना दिया।



बियर्डमैन ने आठवीं गेंद पर अपना पहला वनडे विकेट हासिल किया। उन्होंने 12वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को एक रन के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद 14वें ओवर में जो रूट को 17 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। रूट अपना 200वां वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे, लेकिन वह इस खास मैच को बड़ी पारी में नहीं बदल सके।



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बियर्डमैन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने चौथे ओवर की शुरुआत जॉर्डन कॉक्स का विकेट लेकर की और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन को भी आउट कर दिया। कॉक्स दो रन बना सके, जबकि करन खाता भी नहीं खोल पाए। इन विकेटों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 16 ओवर के अंत तक छह विकेट पर 58 रन हो गया।



इसके बाद बियर्डमैन ने अपने अगले ओवर में लियाम डॉसन को भी पवेलियन भेज दिया। डॉसन भी खाता नहीं खोल सके। इस विकेट के साथ बियर्डमैन ने अपने वनडे डेब्यू पर पांच विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने 1988 के बाद वनडे डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। वह वनडे डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले टोनी डोडेमेड ने श्रीलंका के खिलाफ 21 रन देकर पांच विकेट लिए थे। इंग्लैंड का स्कोर एक समय दो विकेट पर 38 रन था, जो देखते ही देखते सात विकेट पर 60 रन हो गया।



वनडे डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन गेंदबाज गेंदबाजी आंकड़े टीम विपक्षी टीम मैदान वर्ष चार्ली कैसल 7/21 स्कॉटलैंड ओमान डंडी जुलाई 2024 कगिसो रबाडा 6/16 दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश मीरपुर जुलाई 2015 फिदेल एडवर्ड्स 6/22 वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे हरारे नवंबर 2003 महली बियर्डमैन 6/24 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पर्थ नवंबर 2026 लाइल रॉबर्टसन 6/52 स्कॉटलैंड कनाडा डंडी अगस्त 2026 जान फ्राइलिंक 5/13 नामीबिया ओमान विंडहोक अप्रैल 2019 टोनी डोडेमेड 5/21 ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका पर्थ जनवरी 1988 उवैस करनैन 5/26 श्रीलंका न्यूजीलैंड मोरातुवा मार्च 1984 ऑस्टिन कॉडरिंगटन 5/27 कनाडा बांग्लादेश डरबन फरवरी 2003 तस्कीन अहमद 5/28 बांग्लादेश भारत मीरपुर जून 2014

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जोफ्रा आर्चर को आउट कर पूरा किया छह विकेट का आंकड़ा

बियर्डमैन ने अपनी शानदार गेंदबाजी का अंत इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाजों में शामिल जोफ्रा आर्चर को आउट करके किया। आर्चर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ बियर्डमैन ने अपने खाते में छठा विकेट जोड़ा। उन्होंने 24 रन देकर छह विकेट हासिल किए। यह वनडे डेब्यू पर किसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।



इंग्लैंड की पारी में शुरुआती आठ बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 65 रन जोड़ सके। हालांकि, आखिरी दो साझेदारियों ने टीम को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की। विल जैक्स ने 47 गेंदों में 25 रन बनाए। उन्होंने नौवें विकेट के लिए गस एटकिंसन के साथ उपयोगी साझेदारी की और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद स्पेंसर जॉनसन ने वापसी करते हुए जैक्स को पारी की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड का स्कोर नौ विकेट पर 102 रन हो गया। इंग्लैंड की ओर से शुरुआती झटकों के बाद निचले क्रम ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम 34 ओवर से पहले ही 131 रन पर ऑलआउट हो गई।



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बियर्डमैन ने अपनी शानदार गेंदबाजी का अंत इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाजों में शामिल जोफ्रा आर्चर को आउट करके किया। आर्चर 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ बियर्डमैन ने अपने खाते में छठा विकेट जोड़ा। उन्होंने 24 रन देकर छह विकेट हासिल किए। यह वनडे डेब्यू पर किसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।इंग्लैंड की पारी में शुरुआती आठ बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 65 रन जोड़ सके। हालांकि, आखिरी दो साझेदारियों ने टीम को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की। विल जैक्स ने 47 गेंदों में 25 रन बनाए। उन्होंने नौवें विकेट के लिए गस एटकिंसन के साथ उपयोगी साझेदारी की और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद स्पेंसर जॉनसन ने वापसी करते हुए जैक्स को पारी की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड का स्कोर नौ विकेट पर 102 रन हो गया। इंग्लैंड की ओर से शुरुआती झटकों के बाद निचले क्रम ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम 34 ओवर से पहले ही 131 रन पर ऑलआउट हो गई।

स्पेंसर जॉनसन ने भी बरपाया कहर, तीन विकेट झटके

ऑस्ट्रेलिया की ओर से बियर्डमैन के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने भी शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 42 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। जॉनसन ने पांचवें ओवर में अतिरिक्त उछाल हासिल करते हुए बेन डकेट को बैकवर्ड पॉइंट पर कैच कराया।



इसके बाद उन्होंने जेमी ओवरटन को आउट करने के लिए शानदार वापसी कैच लपका। ओवरटन चार रन बनाकर आउट हुए। जॉनसन ने उछलकर एक हाथ से कैच पकड़ा। इस विकेट के साथ इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। 19वें ओवर के अंत तक टीम का स्कोर आठ विकेट पर 65 रन हो चुका था। जॉनसन ने बाद में विल जैक्स का विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को और झटका दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया।

बियर्डमैन बोले- देश के लिए खेलना सम्मान की बात

अपने शानदार प्रदर्शन के बाद महली बियर्डमैन ने कहा कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने कहा, ‘अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान की बात है। इसके साथ कुछ विकेट हासिल करना तो सोने पर सुहागा जैसा था।’ बियर्डमैन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अनुभव अब तक बहुत सीमित रहा था। इससे पहले उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। वनडे में यह उनका पहला मैच था। घरेलू मैदान पर अपने पहले ही वनडे में उन्होंने छह विकेट लेकर यादगार प्रदर्शन किया।



पर्थ की परिस्थितियों में गेंदबाजी के लिए उन्होंने सही लेंथ का इस्तेमाल किया। उनकी गेंदों में उछाल और मूवमेंट था, जिसके कारण ब्रूक, रूट और कॉक्स जैसे बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में एज दे बैठे। उन्होंने सैम करन को शॉर्ट गेंद पर फाइन लेग पर कैच कराया, जबकि डॉसन को फुलर गेंद पर आउट किया, जो बाहर की ओर मूव हुई और बल्लेबाज ने उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में खेल दिया।



ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड सीरीज का पूरा कार्यक्रम अपने शानदार प्रदर्शन के बाद महली बियर्डमैन ने कहा कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने कहा, ‘अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान की बात है। इसके साथ कुछ विकेट हासिल करना तो सोने पर सुहागा जैसा था।’ बियर्डमैन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अनुभव अब तक बहुत सीमित रहा था। इससे पहले उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। वनडे में यह उनका पहला मैच था। घरेलू मैदान पर अपने पहले ही वनडे में उन्होंने छह विकेट लेकर यादगार प्रदर्शन किया।पर्थ की परिस्थितियों में गेंदबाजी के लिए उन्होंने सही लेंथ का इस्तेमाल किया। उनकी गेंदों में उछाल और मूवमेंट था, जिसके कारण ब्रूक, रूट और कॉक्स जैसे बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में एज दे बैठे। उन्होंने सैम करन को शॉर्ट गेंद पर फाइन लेग पर कैच कराया, जबकि डॉसन को फुलर गेंद पर आउट किया, जो बाहर की ओर मूव हुई और बल्लेबाज ने उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में खेल दिया। वनडे सीरीज मैच तारीख स्थान पहला वनडे 13 नवंबर पर्थ दूसरा वनडे 15 नवंबर एडिलेड तीसरा वनडे 18 नवंबर होबार्ट टी20 सीरीज मैच तारीख स्थान पहला टी20 21 नवंबर मेलबर्न दूसरा टी20 24 नवंबर करारा तीसरा टी20 27 नवंबर ब्रिस्बेन चौथा टी20 29 नवंबर सिडनी पांचवां टी20 2 दिसंबर कैनबरा

कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के बिना उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में अपने कई अनुभवी तेज गेंदबाजों के बिना खेल रही है। तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की इस सीरीज के लिए पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड टीम का हिस्सा नहीं हैं। ये सभी गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज और अगले साल भारत तथा इंग्लैंड के टेस्ट दौरों से पहले आराम कर रहे हैं।



ऐसे में युवा गेंदबाजों के लिए खुद को साबित करने का मौका था। ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस के बाद बियर्डमैन को लेकर कहा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी होने के नाते उनके लिए पर्थ से बेहतर डेब्यू का स्थान नहीं हो सकता था। मार्श ने कहा, ‘हमारी टीम अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन है, लेकिन खिलाड़ियों में काफी ऊर्जा है।’ बियर्डमैन ने अपने प्रदर्शन से कप्तान के भरोसे को सही साबित किया।