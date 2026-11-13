89 पर कैसे ढेर हुई टीम इंडिया?: कप्तान अय्यर ने उठाए पिच पर सवाल, बोले- दोनों पारियों में दिखा अलग मिजाज

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मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच के मिजाज में बदलाव को हार की एक वजह बताया। उन्होंने कहा कि पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में गेंद ज्यादा सीम हो रही थी। अय्यर ने टीम से पिछली दो जीत से प्रेरणा लेकर अगले मुकाबले में वापसी करने की अपील की।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 244 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच के मिजाज में बदलाव को टीम की हार की एक बड़ी वजह बताया। उनका कहना था कि पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच दूसरी पारी में अचानक तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो गई और गेंद काफी स्विंग और सीम होने लगी। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और पूरी टीम 26.4 ओवर में महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर छह विकेट हासिल किए।

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'पहली पारी के बाद बदल गया पिच का मिजाज' मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि दोनों पारियों के बीच विकेट के व्यवहार में काफी अंतर देखने को मिला। उन्होंने कहा, 'यह हार पचाना मुश्किल है। दोनों पारियों के बीच विकेट में काफी अंतर था। हालांकि, मैट हेनरी को भी श्रेय देना होगा। उन्होंने पहली ही गेंद से सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। उनका प्रदर्शन शानदार रहा।'

अय्यर ने आगे कहा कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी देखकर भारतीय टीम को लगा था कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। मेजबान टीम ने 330 से ज्यादा रन बनाए थे, इसलिए भारतीय बल्लेबाजों को भी लक्ष्य हासिल करने का भरोसा था।

उन्होंने कहा, 'जब हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो हमें लगा कि हम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन गेंद जिस तरह अंदर और बाहर मूव कर रही थी, उसे देखते हुए बल्लेबाजों के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि किस तरह खेलना है। किसी ने भी अपना विकेट यूं ही नहीं गंवाया। अच्छी गेंदों पर विकेट गिरे।'

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पहले ही ओवर में हेनरी ने भारत को दिए तीन बड़े झटके न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े नायक मैट हेनरी रहे। उन्होंने भारतीय पारी के शुरुआती ओवर में ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इस तरह भारत का स्कोर बिना कोई रन बनाए तीन विकेट हो गया।

हेनरी ने बताया कि तेज हवा और पिच से मिल रही मदद को देखते हुए उन्होंने अपनी गेंदबाजी को सरल रखने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि नई गेंद से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का अच्छा मौका था और उनका लक्ष्य स्टंप्स को खेल में बनाए रखना था।

हेनरी ने कहा, 'हवा काफी तेज थी। इसलिए मैंने स्विंग को लेकर ज्यादा चिंता नहीं की। मेरा ध्यान अपनी ताकत के मुताबिक गेंदबाजी करने और स्टंप्स को निशाने पर रखने पर था। जब पहली ही ओवर में गेंद इतनी तेजी से मूव करती है और बल्लेबाज पहली गेंद का सामना कर रहा होता है, तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं।'

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सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

भारी हार के बावजूद श्रेयस अय्यर ने टीम का मनोबल बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले को जल्द भुलाकर गलतियों का विश्लेषण करना जरूरी है। साथ ही टीम को शुरुआती दो मुकाबलों में मिली जीत से प्रेरणा लेनी चाहिए। अय्यर ने कहा, 'इस मैच को भूलना और यह विश्लेषण करना जरूरी है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कहां गलती हुई। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने दो मैच जीते हैं। हमें उन्हीं मैचों से प्रेरणा लेकर अगले मुकाबले में नए सोच और नए आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा।'

सैंटनर ने गेंदबाजों की तारीफ की, बोले- 360 रन बना सकते थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए। हालांकि, उन्होंने माना कि उनकी टीम पहली पारी में और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी। उनके मुताबिक टीम का इरादा 360 रन तक पहुंचने का था, लेकिन साझेदारियों में विकेट गिरने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

सैंटनर ने कहा, 'हम 360 रन तक पहुंचने के बारे में सोच रहे थे। बल्लेबाजों का इरादा अच्छा था, लेकिन हर साझेदारी में अगर 20 रन और जुड़ जाते तो स्कोर और बड़ा हो सकता था। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर हमें रोकने का काम किया।'

उन्होंने मैट हेनरी की वापसी और उनके प्रदर्शन की भी तारीफ की। हेनरी चोट और कन्कशन से उबरने के बाद इस मुकाबले में टीम में लौटे थे।