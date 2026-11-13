चौथे वनडे में करारी हार पर क्या बोले गंभीर?: विश्व कप से पहले किस तरह बढ़ी कोच की चिंता, बल्लेबाजी पर रखी राय
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट मोंगानुई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 13 Nov 2026 05:04 PM IST
सार
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली करारी हार पर चिंता जताई है। चौथे वनडे में भारत का बल्लेबाजी क्रम एकदम फ्लॉप रहा और टीम महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई।
विज्ञापन
विस्तार
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारतीय टीम के महज 89 रन पर सिमटने से मुख्य कोच गौतम गंभीर की चिंता बढ़ गई है क्योंकि यहां की परिस्थितियां अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप जैसी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को 244 रन की करारी शिकस्त के बाद गंभीर ने माना कि कम स्कोर से ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारतीय टीम बहुत जल्दी आउट हो गई। उन्होंने कहा कि विश्व कप से पहले इस कमजोरी को दूर करना जरूरी है।
विज्ञापन
Trending Videos
क्या है गंभीर की असली चिंता
गंभीर ने कहा, जब आपकी टीम 90 रन के आसपास के स्कोर पर सिमट जाती है तो चिंता होना स्वाभाविक है। मैं चिंतित क्यों नहीं होऊंगा? यहां की परिस्थितियां विश्व कप में मिलने वाली परिस्थितियों के काफी करीब होंगी। बड़ी चिंता रन बनाने की नहीं, बल्कि यह है कि हम महज 26-27 ओवर में ही ऑलआउट हो गए। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
गंभीर ने कहा, जब आपकी टीम 90 रन के आसपास के स्कोर पर सिमट जाती है तो चिंता होना स्वाभाविक है। मैं चिंतित क्यों नहीं होऊंगा? यहां की परिस्थितियां विश्व कप में मिलने वाली परिस्थितियों के काफी करीब होंगी। बड़ी चिंता रन बनाने की नहीं, बल्कि यह है कि हम महज 26-27 ओवर में ही ऑलआउट हो गए। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 333 रन बनाए थे। इसके जवाब में मैट हेनरी की छह विकेट की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम 26.4 ओवर में ही आउट हो गई। भारत को पिछले मुकाबले में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बारिश से प्रभावित मैच में 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 111 रन तक सात विकेट गंवा दिए थे। इन लगातार झटकों के बाद गंभीर ने स्विंग होती गेंदों का सामना करने के लिए तकनीकी और मानसिक तैयारी दोनों पर जोर दिया।
गंभीर बोले- शुरुआती 10 ओवर होते हैं चुनौतीपूर्ण
उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में शुरुआती 10 ओवर बल्लेबाजी के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत भारत में आमतौर पर पारी का शुरुआती दौर बल्लेबाजी के लिए सबसे आसान माना जाता है। गंभीर ने कहा, अगर आप शुरुआती 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 35 या 40 रन बना लेते हैं तो यह भी अच्छा प्रदर्शन है। यहां शुरुआती 10 ओवर बल्लेबाजी के लिहाज से शायद सबसे मुश्किल समय होते हैं।
गंभीर ने यह भी कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और काइल जैमीसन की गेंदों की लेंथ को लेकर अधिक स्पष्ट और निर्णायक रवैया अपनाना होगा। खासकर उन गेंदों पर बल्लेबाज असमंजस में पड़ जाते हैं, जिन पर उन्हें यह तय करने में परेशानी होती है कि आगे बढ़कर खेलना है या बैकफुट पर रहना है।
उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में शुरुआती 10 ओवर बल्लेबाजी के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत भारत में आमतौर पर पारी का शुरुआती दौर बल्लेबाजी के लिए सबसे आसान माना जाता है। गंभीर ने कहा, अगर आप शुरुआती 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 35 या 40 रन बना लेते हैं तो यह भी अच्छा प्रदर्शन है। यहां शुरुआती 10 ओवर बल्लेबाजी के लिहाज से शायद सबसे मुश्किल समय होते हैं।
गंभीर ने यह भी कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और काइल जैमीसन की गेंदों की लेंथ को लेकर अधिक स्पष्ट और निर्णायक रवैया अपनाना होगा। खासकर उन गेंदों पर बल्लेबाज असमंजस में पड़ जाते हैं, जिन पर उन्हें यह तय करने में परेशानी होती है कि आगे बढ़कर खेलना है या बैकफुट पर रहना है।