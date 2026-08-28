टीम इंडिया: न्यूजीलैंड सीरीज से पहले BCCI की खास तैयारी, आकिब को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खिलाने की योजना
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 28 Aug 2026 05:45 PM IST
सार
बीसीसीआई न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले तेज गेंदबाज आकिब नबी को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के 2-3 मैच खिलाने की तैयारी कर रहा है। रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेने वाले नबी के सरे से जुड़ने की संभावना है, जबकि गुरनूर बराड़ दलीप ट्रॉफी में खेलेंगे।
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विस्तार
न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का मौका दिलाने की कोशिश कर रहा है। बीसीसीआई कुछ इंग्लिश काउंटी क्लबों के संपर्क में है, ताकि नबी को काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम दौर में 2-3 रेड-बॉल मुकाबले खेलने का मौका मिल सके। आकिब नबी ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 विकेट हासिल किए थे और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। हालांकि, हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी।
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न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी पर बीसीसीआई का फोकस
बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि भारतीय टीम प्रबंधन और चयन समिति की योजना है कि तेज गेंदबाजों को पर्याप्त रेड-बॉल क्रिकेट मिले। इसी वजह से आकिब नबी के लिए इंग्लैंड में कुछ काउंटी मैचों की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। सूत्र के मुताबिक, 'बीसीसीआई इंग्लैंड में ऑकिब के लिए कम से कम दो से तीन रेड-बॉल मैचों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है। यह उसके लिए काफी उपयोगी होगा।' हालांकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में अंतर है, लेकिन न्यूजीलैंड की स्विंग और सीम गेंदबाजी के लिहाज से इंग्लैंड में रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव नबी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
सरे के साथ जुड़ने की संभावना
माना जा रहा है कि इंग्लैंड का प्रतिष्ठित काउंटी क्लब सरे एक स्विंग गेंदबाज की तलाश में है। ऐसे में आकिब नबी के क्लब के लिए कुछ मुकाबले खेलने की संभावना बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सरे के प्रमुख एलेक स्टीवर्ट भी बीसीसीआई से जुड़े अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। बीसीसीआई फिलहाल नबी के यूके वीजा की प्रक्रिया को पूरा कराने की कोशिश कर रहा है। वीजा मिलने के बाद उनके इंग्लैंड रवाना होने की संभावना है।
गुरनूर बराड़ को दलीप ट्रॉफी में मिलेगा मौका
आकिब नबी के इंग्लैंड जाने की योजना के बीच तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को दलीप ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलेगा। टीम प्रबंधन और चयन समिति के फैसले के अनुसार बराड़ नॉर्थ जोन की टीम से जुड़ेंगे। नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 30 नवंबर से सीओई में खेला जाना है। बीसीसीआई सूत्र के अनुसार, अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज पहले से ही प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं और गुरनूर सनिल कुमार की जगह टीम में शामिल होंगे।
कई भारतीय खिलाड़ी पहले से खेल रहे काउंटी क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंग्लैंड में रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का सिलसिला पहले से जारी है। मानव सुथार वारविकशायर के लिए दो मैच खेल चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव यॉर्कशायर के रेड-बॉल मुकाबलों के लिए इंग्लैंड लौट चुके हैं। वहीं आशुतोष शर्मा मिडलसेक्स के लिए रॉयल लंदन वनडे कप में खेल चुके हैं। आर साई किशोर भी ग्लोसेस्टरशायर की ओर से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में आकिब नबी को भी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का अनुभव दिलाने की बीसीसीआई की कोशिश को भारतीय टेस्ट टीम के भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि भारतीय टीम प्रबंधन और चयन समिति की योजना है कि तेज गेंदबाजों को पर्याप्त रेड-बॉल क्रिकेट मिले। इसी वजह से आकिब नबी के लिए इंग्लैंड में कुछ काउंटी मैचों की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। सूत्र के मुताबिक, 'बीसीसीआई इंग्लैंड में ऑकिब के लिए कम से कम दो से तीन रेड-बॉल मैचों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है। यह उसके लिए काफी उपयोगी होगा।' हालांकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में अंतर है, लेकिन न्यूजीलैंड की स्विंग और सीम गेंदबाजी के लिहाज से इंग्लैंड में रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव नबी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
सरे के साथ जुड़ने की संभावना
माना जा रहा है कि इंग्लैंड का प्रतिष्ठित काउंटी क्लब सरे एक स्विंग गेंदबाज की तलाश में है। ऐसे में आकिब नबी के क्लब के लिए कुछ मुकाबले खेलने की संभावना बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सरे के प्रमुख एलेक स्टीवर्ट भी बीसीसीआई से जुड़े अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। बीसीसीआई फिलहाल नबी के यूके वीजा की प्रक्रिया को पूरा कराने की कोशिश कर रहा है। वीजा मिलने के बाद उनके इंग्लैंड रवाना होने की संभावना है।
गुरनूर बराड़ को दलीप ट्रॉफी में मिलेगा मौका
आकिब नबी के इंग्लैंड जाने की योजना के बीच तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को दलीप ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलेगा। टीम प्रबंधन और चयन समिति के फैसले के अनुसार बराड़ नॉर्थ जोन की टीम से जुड़ेंगे। नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 30 नवंबर से सीओई में खेला जाना है। बीसीसीआई सूत्र के अनुसार, अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज पहले से ही प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं और गुरनूर सनिल कुमार की जगह टीम में शामिल होंगे।
कई भारतीय खिलाड़ी पहले से खेल रहे काउंटी क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंग्लैंड में रेड-बॉल क्रिकेट खेलने का सिलसिला पहले से जारी है। मानव सुथार वारविकशायर के लिए दो मैच खेल चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव यॉर्कशायर के रेड-बॉल मुकाबलों के लिए इंग्लैंड लौट चुके हैं। वहीं आशुतोष शर्मा मिडलसेक्स के लिए रॉयल लंदन वनडे कप में खेल चुके हैं। आर साई किशोर भी ग्लोसेस्टरशायर की ओर से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में आकिब नबी को भी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का अनुभव दिलाने की बीसीसीआई की कोशिश को भारतीय टेस्ट टीम के भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।