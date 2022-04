{"_id":"624e1d67657a6d6317249ea5","slug":"video-see-how-kkr-pat-cummins-smashed-all-the-bowlers-of-mumbai-indians-including-bumrah-and-daniel-sams-for-fours-and-sixes-mi-vs-kkr-pat-cummins-video","type":"story","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वीडियो में देखें पैट कमिंस ने किस तरह बुमराह समेत मुंबई के तमाम गेंदबाजों की धुनाई की, पोलार्ड से लिया बदला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार मुंबई की पारी के दौरान कमिंस 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और पोलार्ड ने इस ओवर में एक वाइड समेत 23 रन बटोरे थे। कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान इसका बदला भी ले लिया।

आईपीएल 2022 के 14वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को पांच विकेट से हरा दिया। इस मैच में पैट कमिंस ने मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जसप्रीत बुमराह हो या टाइमल मिल्स या फिर डेनियल सैम्स, कमिंस ने सभी गेंदबाजों की गेंद पर लंबे-लंबे छक्के लगाए। उनकी असाधारण पारी ने मुंबई के हाथ से मैच छीन लिया।

कमिंस ने सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी बना डाला। वे चार चौके और छह छक्के की मदद से 56 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 373 से ऊपर का रहा। कमिंस ने कुल 10 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। उनकी पारी से मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा समेत तमाम फैन्स हैरान रह गए।



कमिंस ने 16वें ओवर में डेनियल सैम्स के छह गेंद पर 35 रन बटोरे, जो कि आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे महंगा ओवर है। पहले नंबर पर संयुक्त रूप से दो खिलाड़ी हैं। पी परमेश्वरन ने 2011 और हर्षल पटेल ने 2021 में एक ओवर में 37 रन लुटाए थे। सैम्स ये रिकॉर्ड बनाने से बच गए। कमिंस का यह इस सीजन का पहला मैच भी था।



मुंबई की पारी के दौरान कमिंस 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और पोलार्ड ने इस ओवर में एक वाइड समेत 23 रन बटोरे थे। कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान इसका बदला भी ले लिया। नीचे वीडियो में इसी को दिखाया गया है।

नीचे वीडियो में डेनियल सैम्स का 16वां ओवर देखिए, जिसमें कमिंस ने 35 रन बटोरे। स्टेडियम में मौजूद तमाम फैन्स का कमिंस ने जमकर मनोरंजन किया।

इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। उसके चार मैचों के बाद तीन जीत और एक हार के साथ छह अंक हैं। वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम तीन में से तीनों मैच हारकर नौवें नंबर पर पहुंच गई है। प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है।

विस्तार

विज्ञापन

🔹Pat Cummins Created History - He Scored Joint Fastest Fifty in the history of IPL. He scored 50* runs from 14 balls Equals with KL Rahul.#patcummins #KKRvsMI @patcummins30 pic.twitter.com/OUgizbBGed — Manish Ydv (@manish_ydv_18) April 6, 2022

The way Pat Cummins has hit the MI bowlers today. He made that decent bowling attack look like a club level tonight. Fastest 50, look his insane hitting 35 runs to Daniel Sams in one over. #KKRHaiTaiyar #MumbaiIndians #KKRvMI #MIvsKKR #KKRvsMI #IPL2022 #IPL pic.twitter.com/9Evih0GfTa — Mohit Pandey (@mohitherapy) April 6, 2022

Pat Cummins finishes things off in style!



Also brings up the joint fastest half-century in #TATAIPL off 14 deliveries.#KKR win by 5 wickets with 24 balls to spare.



Scorecard - https://t.co/22oFJJzGVN #KKRvMI #TATAIPL pic.twitter.com/r5ahBcIWgR — IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2022

आईपीएल 2022 के 14वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को पांच विकेट से हरा दिया। इस मैच में पैट कमिंस ने मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जसप्रीत बुमराह हो या टाइमल मिल्स या फिर डेनियल सैम्स, कमिंस ने सभी गेंदबाजों की गेंद पर लंबे-लंबे छक्के लगाए। उनकी असाधारण पारी ने मुंबई के हाथ से मैच छीन लिया।कमिंस ने सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी बना डाला। वे चार चौके और छह छक्के की मदद से 56 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 373 से ऊपर का रहा। कमिंस ने कुल 10 बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। उनकी पारी से मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा समेत तमाम फैन्स हैरान रह गए।कमिंस ने 16वें ओवर में डेनियल सैम्स के छह गेंद पर 35 रन बटोरे, जो कि आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे महंगा ओवर है। पहले नंबर पर संयुक्त रूप से दो खिलाड़ी हैं। पी परमेश्वरन ने 2011 और हर्षल पटेल ने 2021 में एक ओवर में 37 रन लुटाए थे। सैम्स ये रिकॉर्ड बनाने से बच गए। कमिंस का यह इस सीजन का पहला मैच भी था।मुंबई की पारी के दौरान कमिंस 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे और पोलार्ड ने इस ओवर में एक वाइड समेत 23 रन बटोरे थे। कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान इसका बदला भी ले लिया। नीचे वीडियो में इसी को दिखाया गया है।नीचे वीडियो में डेनियल सैम्स का 16वां ओवर देखिए, जिसमें कमिंस ने 35 रन बटोरे। स्टेडियम में मौजूद तमाम फैन्स का कमिंस ने जमकर मनोरंजन किया।इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। उसके चार मैचों के बाद तीन जीत और एक हार के साथ छह अंक हैं। वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम तीन में से तीनों मैच हारकर नौवें नंबर पर पहुंच गई है। प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है।