{"_id":"6b0ad022952a5365c9076634","slug":"mushfiqur-rahim-to-retire-from-test-cricket-after-first-test-against-england-in-2027-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मुशफिकुर रहीम टेस्ट को कहेंगे अलविदा: इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलेंगे आखिरी मैच, कैसा रहा करियर?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। बीसीबी अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इसकी पुष्टि की है।

विज्ञापन बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं। वह 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के बाद इस प्रारूप को अलविदा कह देंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

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क्या बोले तमीम इकबाल?

ढाका स्थित बोर्ड मुख्यालय में तमीम इकबाल ने बताया कि मुशफिकुर ने कुछ दिन पहले फोन पर उनसे अपने संन्यास के फैसले की जानकारी दी थी। तमीम के मुताबिक, उन्होंने मुशफिकुर से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले का एलान करने का अनुरोध किया था, लेकिन खिलाड़ी ने उनसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा करने को कहा। तमीम इकबाल ने कहा, 'मुशफिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था और अपने फैसले के बारे में बताया था। इसके बाद भी मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रही।'



उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इसकी घोषणा करने को कहा था। मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि वह फेसबुक पर स्टेटस डालकर इसकी जानकारी न दें, क्योंकि वह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहद शानदार खिलाड़ी और लंबे समय तक सेवाएं देने वाले क्रिकेटर रहे हैं। मैं चाहता था कि इस फैसले की घोषणा उचित तरीके से हो। हालांकि, मुशफिकुर के अनुरोध पर मैं यह जानकारी साझा कर रहा हूं। इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा।'

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बांग्लादेश के लिए फरवरी 2027 में खेलेंगे आखिरी टेस्ट

इंग्लैंड की टीम फरवरी 2027 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला मुशफिकुर रहीम के टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। वह पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप को भी अलविदा कह देंगे।

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