मुशफिकुर रहीम टेस्ट को कहेंगे अलविदा: इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलेंगे आखिरी मैच, कैसा रहा करियर?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 28 Nov 2026 06:29 PM IST
सार
बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। बीसीबी अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इसकी पुष्टि की है।
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विस्तार
बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं। वह 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के बाद इस प्रारूप को अलविदा कह देंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।
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क्या बोले तमीम इकबाल?
ढाका स्थित बोर्ड मुख्यालय में तमीम इकबाल ने बताया कि मुशफिकुर ने कुछ दिन पहले फोन पर उनसे अपने संन्यास के फैसले की जानकारी दी थी। तमीम के मुताबिक, उन्होंने मुशफिकुर से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले का एलान करने का अनुरोध किया था, लेकिन खिलाड़ी ने उनसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा करने को कहा। तमीम इकबाल ने कहा, 'मुशफिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था और अपने फैसले के बारे में बताया था। इसके बाद भी मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रही।'
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इसकी घोषणा करने को कहा था। मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि वह फेसबुक पर स्टेटस डालकर इसकी जानकारी न दें, क्योंकि वह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहद शानदार खिलाड़ी और लंबे समय तक सेवाएं देने वाले क्रिकेटर रहे हैं। मैं चाहता था कि इस फैसले की घोषणा उचित तरीके से हो। हालांकि, मुशफिकुर के अनुरोध पर मैं यह जानकारी साझा कर रहा हूं। इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा।'
ढाका स्थित बोर्ड मुख्यालय में तमीम इकबाल ने बताया कि मुशफिकुर ने कुछ दिन पहले फोन पर उनसे अपने संन्यास के फैसले की जानकारी दी थी। तमीम के मुताबिक, उन्होंने मुशफिकुर से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले का एलान करने का अनुरोध किया था, लेकिन खिलाड़ी ने उनसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा करने को कहा। तमीम इकबाल ने कहा, 'मुशफिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था और अपने फैसले के बारे में बताया था। इसके बाद भी मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रही।'
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इसकी घोषणा करने को कहा था। मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि वह फेसबुक पर स्टेटस डालकर इसकी जानकारी न दें, क्योंकि वह बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहद शानदार खिलाड़ी और लंबे समय तक सेवाएं देने वाले क्रिकेटर रहे हैं। मैं चाहता था कि इस फैसले की घोषणा उचित तरीके से हो। हालांकि, मुशफिकुर के अनुरोध पर मैं यह जानकारी साझा कर रहा हूं। इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा।'
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बांग्लादेश के लिए फरवरी 2027 में खेलेंगे आखिरी टेस्ट
इंग्लैंड की टीम फरवरी 2027 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला मुशफिकुर रहीम के टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। वह पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप को भी अलविदा कह देंगे।
इंग्लैंड की टीम फरवरी 2027 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला मुशफिकुर रहीम के टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। वह पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप को भी अलविदा कह देंगे।
बांग्लादेश के लिए बनाए हैं सबसे ज्यादा टेस्ट रन
मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 108 टेस्ट मैचों में 7062 रन बनाए हैं। वह इस प्रारूप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होने के साथ-साथ टीम के सबसे अनुभवी और सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर भी हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तीन दोहरे शतक भी दर्ज हैं। हाल ही में वह टेस्ट प्रारूप में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बने थे।
बीसीबी करेगा मुशफिकुर के योगदान का सम्मान
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने मुशफिकुर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वह बांग्लादेश क्रिकेट के शानदार प्रतिनिधि रहे हैं और कई युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बने हैं। तमीम ने कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से हम उन्हें केवल धन्यवाद देना चाहते हैं और बांग्लादेश क्रिकेट में उनके योगदान को स्वीकार करना चाहते हैं। वह शानदार एंबेसडर और कई क्रिकेटरों व बच्चों के आदर्श रहे हैं। बोर्ड उनके लिए एक बड़ा समारोह आयोजित करेगा। इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं, जिनके बारे में समय आने पर जानकारी दी जाएगी।' उन्होंने आगे कहा कि मुशफिकुर जैसे कद के खिलाड़ी के संन्यास लेने से उन्हें दुख है, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मुकाबले को यादगार बनाने की कोशिश की जाएगी।
2005 में किया था टेस्ट डेब्यू
मुशफिकुर रहीम ने साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। करीब दो दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने बांग्लादेश के लिए कई यादगार पारियां खेलीं और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई। अब इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर में होने वाला टेस्ट उनके शानदार टेस्ट करियर का अंतिम अध्याय होगा।
मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 108 टेस्ट मैचों में 7062 रन बनाए हैं। वह इस प्रारूप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होने के साथ-साथ टीम के सबसे अनुभवी और सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर भी हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तीन दोहरे शतक भी दर्ज हैं। हाल ही में वह टेस्ट प्रारूप में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बने थे।
बीसीबी करेगा मुशफिकुर के योगदान का सम्मान
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने मुशफिकुर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वह बांग्लादेश क्रिकेट के शानदार प्रतिनिधि रहे हैं और कई युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बने हैं। तमीम ने कहा, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से हम उन्हें केवल धन्यवाद देना चाहते हैं और बांग्लादेश क्रिकेट में उनके योगदान को स्वीकार करना चाहते हैं। वह शानदार एंबेसडर और कई क्रिकेटरों व बच्चों के आदर्श रहे हैं। बोर्ड उनके लिए एक बड़ा समारोह आयोजित करेगा। इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं, जिनके बारे में समय आने पर जानकारी दी जाएगी।' उन्होंने आगे कहा कि मुशफिकुर जैसे कद के खिलाड़ी के संन्यास लेने से उन्हें दुख है, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मुकाबले को यादगार बनाने की कोशिश की जाएगी।
2005 में किया था टेस्ट डेब्यू
मुशफिकुर रहीम ने साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। करीब दो दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने बांग्लादेश के लिए कई यादगार पारियां खेलीं और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई। अब इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर में होने वाला टेस्ट उनके शानदार टेस्ट करियर का अंतिम अध्याय होगा।