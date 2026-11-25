{"_id":"6b06c16a1ac759fe6b0815ff","slug":"vaibhav-sooryavanshi-double-century-ravindra-jadeja-funny-post-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइजिंग स्टार्स एशिया कप: यूएई के गेंदबाजों की धुनाई के बाद वैभव पर फिदा हुए जडेजा, साझा की मजेदार तस्वीर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ 53 गेंदों पर 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी पर रविंद्र जडेजा ने एक मजेदार एडिटेड तस्वीर शेयर कर खास अंदाज में तारीफ की। वैभव ने इस दौरान लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी ऐतिहासिक बल्लेबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ महज 53 गेंदों पर 204 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी इस शानदार पारी के बाद दुनियाभर से तारीफें मिल रही हैं।

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जडेजा ने खास अंदाज में की तारीफ

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी खास अंदाज में युवा बल्लेबाज की तारीफ की है। जडेजा ने सोशल मीडिया पर वैभव की एक मजेदार एडिटेड तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गई। इस तस्वीर में 15 वर्षीय वैभव को पौराणिक किरदार के रूप में दिखाया गया है। उनके सिर पर मुकुट नजर आ रहा है। इस तस्वीर के जरिए जडेजा ने यूएई के गेंदबाजों के खिलाफ वैभव की तूफानी बल्लेबाजी पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी।

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(फोटो क्रेडिट: रवींद्र जडेजा/इंस्टा स्टोरी) (फोटो क्रेडिट: रवींद्र जडेजा/इंस्टा स्टोरी)

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जडेजा की पोस्ट में छिपा था खास संदेश

रविंद्र जडेजा की ओर से शेयर की गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर अलग-अलग अंदाज में देखा जा रहा है। कुछ फैंस का दावा है कि इस तस्वीर के जरिए जडेजा सूर्यवंशी को गेंदबाजों के लिए काल बता रहे हैं। जडेजा की इस पोस्ट को भी इसी क्रिकेट मीम और हास्य के अंदाज में देखा जा रहा है।

53 गेंदों में 204 रन बनाकर मचाई तबाही

वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में ऐसी बल्लेबाजी की, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने महज 53 गेंदों पर 204 रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ए ने 250 रन का लक्ष्य सिर्फ 14.2 ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने यह मुकाबला सात विकेट से अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए कुमार कुशाग्र और रिंकू सिंह ने टीम को जीत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

वैभव ने अपने नाम किए कई बड़े रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी की यह पारी सिर्फ एक बड़ी व्यक्तिगत पारी नहीं रही, बल्कि इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाए। उन्होंने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम था, जिन्होंने 29 गेंदों में शतक लगाया था। वैभव ने इसके बाद 40 गेंदों में 150 रन पूरे किए और फिर 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। इस तरह उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कारनामा भी किया। इससे पहले न्यूजीलैंड के चैड बोवेस ने 2024 में कैंटरबरी की ओर से ओटागो के खिलाफ 103 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था।