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श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के फाइनल में आयरलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया।

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97 रन पर सिमटी आयरलैंड की टीम

फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और 19.3 ओवर में 96 रन पर ऑलआउट हो गई। आयरलैंड की ओर से अलाना डलजेल ने सर्वाधिक 24 रन बनाए। वहीं, लुसी लिटिल ने 15, जॉर्जिना डिंप्सी ने 13 और एमी हंटर ने 10 रन का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से सत्या संदीपनी सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने चार ओवर में महज 13 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके अलावा चेथना, सुगंदीका, निमाशा और कविशा को एक-एक सफलता मिली। विज्ञापन श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को छह विकेट से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टूर्नामेंट का यह दूसरा संस्करण था।

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इमेशा दुलानी की तूफानी पारी से जीता श्रीलंका

97 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 12.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इस तरह टीम ने 44 गेंद शेष रहते छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका की जीत की सबसे बड़ी नायिका इमेशा दुलानी रहीं। उन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे। संजना काविंदी ने भी 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। वहीं, कविशा दिल्हाड़ी 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद लौटीं। कप्तान हर्षिता समरविक्रमा बिना खाता खोले आउट हुईं, जबकि विकेटकीपर कौशानी ने 3 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से किया मैक्कार्थी और कारा मर्रे ने दो-दो विकेट हासिल किए।

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