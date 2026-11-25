महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी: श्रीलंका का खिताबी पंच, आयरलैंड को छह विकेट से हराया; किसके प्रदर्शन से जीती टीम?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 25 Nov 2026 03:40 PM IST
सार
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के फाइनल में आयरलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया।
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विस्तार
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को छह विकेट से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टूर्नामेंट का यह दूसरा संस्करण था।
97 रन पर सिमटी आयरलैंड की टीम
फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और 19.3 ओवर में 96 रन पर ऑलआउट हो गई। आयरलैंड की ओर से अलाना डलजेल ने सर्वाधिक 24 रन बनाए। वहीं, लुसी लिटिल ने 15, जॉर्जिना डिंप्सी ने 13 और एमी हंटर ने 10 रन का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से सत्या संदीपनी सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने चार ओवर में महज 13 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके अलावा चेथना, सुगंदीका, निमाशा और कविशा को एक-एक सफलता मिली।
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97 रन पर सिमटी आयरलैंड की टीम
फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और 19.3 ओवर में 96 रन पर ऑलआउट हो गई। आयरलैंड की ओर से अलाना डलजेल ने सर्वाधिक 24 रन बनाए। वहीं, लुसी लिटिल ने 15, जॉर्जिना डिंप्सी ने 13 और एमी हंटर ने 10 रन का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से सत्या संदीपनी सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने चार ओवर में महज 13 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके अलावा चेथना, सुगंदीका, निमाशा और कविशा को एक-एक सफलता मिली।
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इमेशा दुलानी की तूफानी पारी से जीता श्रीलंका
97 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 12.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इस तरह टीम ने 44 गेंद शेष रहते छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका की जीत की सबसे बड़ी नायिका इमेशा दुलानी रहीं। उन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे। संजना काविंदी ने भी 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। वहीं, कविशा दिल्हाड़ी 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद लौटीं। कप्तान हर्षिता समरविक्रमा बिना खाता खोले आउट हुईं, जबकि विकेटकीपर कौशानी ने 3 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से किया मैक्कार्थी और कारा मर्रे ने दो-दो विकेट हासिल किए।
97 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 12.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इस तरह टीम ने 44 गेंद शेष रहते छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका की जीत की सबसे बड़ी नायिका इमेशा दुलानी रहीं। उन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल रहे। संजना काविंदी ने भी 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। वहीं, कविशा दिल्हाड़ी 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद लौटीं। कप्तान हर्षिता समरविक्रमा बिना खाता खोले आउट हुईं, जबकि विकेटकीपर कौशानी ने 3 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से किया मैक्कार्थी और कारा मर्रे ने दो-दो विकेट हासिल किए।
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विश्मी गुणारत्ने बनीं प्लेयर ऑफ द सीरीज
टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए श्रीलंका की विश्मी गुणारत्ने को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं, फाइनल मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाली सत्या संदीपनी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ टूर्नामेंट
आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का उद्देश्य दुनिया भर में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना और उभरती हुई टीमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अनुभव प्रदान करना है। टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2025 में हुआ था, जिसका खिताब थाईलैंड ने जीता था। दूसरे संस्करण में श्रीलंका ने खिताबी जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा और मजबूती का प्रदर्शन किया।
टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए श्रीलंका की विश्मी गुणारत्ने को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं, फाइनल मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाली सत्या संदीपनी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ टूर्नामेंट
आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का उद्देश्य दुनिया भर में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना और उभरती हुई टीमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अनुभव प्रदान करना है। टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2025 में हुआ था, जिसका खिताब थाईलैंड ने जीता था। दूसरे संस्करण में श्रीलंका ने खिताबी जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा और मजबूती का प्रदर्शन किया।